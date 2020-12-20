Железный Феликс ждет решения: зачем возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку

В День сотрудника органов безопасности России, который отмечается сегодня, а ранее назывался проще и короче, «День чекиста», снова разгорелись споры по поводу памятника Дзержинскому на Лубянке.

Ранее общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность сноса и перемещения памятника «железному Феликсу» 23 августа 1991 года, а также тот факт, что памятник сменил свой статус с федерального на региональное значение.

Личность в истории

Инициатива вернуть памятник на Лубянку нашла поддержку у члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, который, в частности, заявил:

«Видимо, пришло время восстанавливать историческую справедливость. Ни у кого сегодня не вызывает сомнения, что памятник Дзержинскому был демонтирован вне правовой процедуры, юридически это был настоящий акт вандализма».

Понятно, что у этой инициативы, помимо сторонников, есть и противники: либералы и прочая «демократическая общественность», а также правые консерваторы, условно «белые» и монархисты. Поскольку советское историческое наследие и те и другие воспринимают, мягко говоря, скептически. А Феликс Эдмундович Дзержинский — это один из творцов той самой советской государственности и общественной жизни, которая просуществовала в нашей стране 70 лет.

Дополнительным фоном здесь служит, конечно, тот факт, что Дзержинский стоял у истоков ВЧК, из которой потом вышли и НКВД, и КГБ. А это сразу, на рефлекторном уровне у очень многих вызывает ассоциативный ряд в сторону таких терминов, как «репрессии», «расстрелы», «враги народа» и прочий «тоталитарный режим».

С другой стороны, Железный Феликс умер в 1926 году. А потому, по понятным причинам, в «чистках» 30-х все же участия не принимал. И если подходить совсем уж скрупулёзно к его деятельности в контексте эпохи и его тогдашнего окружения, то «кровавым палачом» Дзержинского язык назвать как-то не поворачивается. Были среди его современников и однопартийцев и куда более одиозные персонажи.

Нельзя забывать и про сюжет, который как-то замалчивается или идет по периферии биографии этого человека: Дзержинский и дети. На момент окончания гражданской войны, по официальным данным, в стране было около семи миллионов беспризорников. И Дзержинский бросил часть сил ВЧК на борьбу с этой самой беспризорностью. Им была выстроена целая система детских распределителей, приютов, детских домов, коммун и даже детских городков. И, в общем, он в этой борьбе победил.

Поскольку в противном случае социальный портрет советского общества уже через 10-15 лет был бы совсем иным. Это был бы портрет коллективного преступника, выросшего из криминальной беспризорной среды. Однако этого не произошло. Произошло, понятное дело, много всего другого. Что также постоянно подвергается историческому анализу и критике. Но вот именно «бунта выросших беспризорников» в нашей истории не было.

Мотивы и символы

Есть в инициативе «Офицеров России» и ряда других общественных и политических деятелей профессиональный мотив. Все же так исторически сложилось, что нынешние сотрудники органов национальной безопасности отцом-основателем своих структур считают именно Железного Феликса. И с профессиональных позиций, с позиций преемственности эти люди хотят оказать ему должное уважение.

Тем более что в условиях 20-х годов работа ВЧК была крайне эффективной. И условия это были сложные, поскольку долгое время мировое сообщество попросту не признавало советскую власть, считая ее бандой фанатиков, которая к власти пришла случайно, и со дня на день кто-нибудь их попросту сметет. Что позволяло, в том числе, выстраивать и агентурные сети на территории молодой Советской Республики и фактически вести «шпионскую войну» для окончательного развала страны. Потому что тяга ряда «западных партнеров» к тому, чтобы России не было — появилась не вчера, и даже не в 2014 году, после крымских событий. Это куда более старая и недобрая история.

Есть и еще один немаловажный аспект, который касается уже не столько самого Дзержинского, сколько памятника ему. Того самого, с Лубянки. Здесь нужно вспомнить, в каких обстоятельствах его снесли. А снесли его в 1991-м, в рамках фактически бунта. В рамках тех событий, которые в итоге привели к мрачному десятилетию девяностых годов, к разрухе страны, к разгулу бандитизма, да, в общем-то, и усилению иностранного влияния в России, которое иногда попросту походило на внешнее управление.

Так что со сносом памятника получилось весьма символично и даже в каком-то смысле пророчески. Только вот та эпоха, слава богу, закончилась. И возврата ее не хочет абсолютное большинство граждан нашей страны. А потому и возвращение памятника Железному Феликсу на своё место — это тоже важный политический символ. Символ окончания эпохи беззакония, если хотите. Потому что в действительности снос памятника Дзержинскому и был этим самым беззаконным актом. И с правовой точки зрения запрос «Офицеров России» вполне уместен, как уместно и возвращение памятника туда, откуда его в нарушение закона перенесли.

Ну и как бы кто ни относился к советской истории — это тоже часть истории нашей страны. Со своими драмами и трагедиями, со своими злодеями, но и героями. И, наверное, все же Дзержинский относится скорее ко вторым, чем к первым. Да и его роль в создании советского государства и обеспечении безопасности страны отрицать нельзя. Тем более что те основы, которые он заложил тогда, в смутные годы Гражданской войны, до сих пор работают, поскольку на этих основах в рамках банальной исторической преемственности выстроены и нынешние службы национальной и государственной безопасности.