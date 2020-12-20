Нонна Гришаева рассказала о салате «Часики» к Новому году

Актриса Нонна Гришаева рассказала ФАН о необычном блюде, которое украсит новогодний стол в их семье. Салат «Часики» будет символизировать смену года и показывать время наступления 2021-го.

«Из нестандартных блюд есть одно, — поделилась с Федеральным агентством новостей Нонна Гришаева. — Бабушка моего супруга готовит специальный салат, который называется «Часики». Она украшает его нарезанной морковкой, которую выкладывает в форме часов, стрелок и цифр».

Актриса будет встречать Новый год дома, в узком семейном кругу. По ее словам, самый долгий процесс в подготовке — это даже не новогодний стол, а украшение дома.

«Жилище у нас большое, поэтому украшать еще будем долго», — рассказала Гришаева.

Большинство россиян (85%) собираются провести новогодние праздники дома — это показал недавний опрос сервиса «Яндекс.Путешествия». Примерно 13% не стали планировать поездки из-за риска заражения коронавирусом, 9% — из-за ограничительных мер, 34% — из-за материального положения, а 29% опрошенных просто привыкли проводить эти праздники дома.

Ранее ФАН рассказывал, какие блюда стоит поставить на стол, встречая год Быка.