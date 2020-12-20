Художница и юрист Ольга Романова: «Все женщины чуть-чуть ведьмы»

В интервью с ФАН адвокат и художница Ольга Романова из Курска рассказала о таком направлении в искусстве, как интуитивное рисование.

— Расскажите, как вы пришли к такому направлению в искусстве, как интуитивное рисование. Что это за вид рисования?

— К интуитивному рисованию пришла во время банкротства моей фирмы, чтобы поддержать себя, справиться с психологическими проблемами. Мой психолог посоветовал рисовать. Не важно что, не важно как. Взять в руки карандаши, краски, фломастеры, лист бумаги, и выложить на бумагу все, что придет в голову. Рисовать без правил, которые присущи традиционному искусству, например, без правила композиции. Главная задача — отключить логику и включить работу интуиции, эмоций.

— Почему вы выбрали из всего разнообразия художественных направлений именно его?

— Сказать, что я выбрала какое-то художественное направление, нельзя. Потому что все, что я делаю, я делаю вопреки правилам каких-то школ. Да, я смотрю картины художников, хожу на выставки, смотрю видеоуроки о том, как обращаться с красками и холстами. Но в целом то, что я делаю, это мои идеи, мои эксперименты с материалами.

— С чего вы начинали рисовать картины?

— Начинала я с рисования мандал по шаблонам, так как мне близки идеи буддизма и сакральной геометрии, потом освоила метод Урсулы Инганг (расчет мандал индивидуальных по коду Фиббоначи). Начала сама делать шаблоны для рисования мандал, и на их основе создавать рисунки с определенным смысловым началом.

— Я знаю, что мандалы нужны не просто так, ведь они несут с собой определенные значения. Какие же из существующих вы пробовали рисовать?

— Все женщины чуть-чуть ведьмы — от слова «веда» на санскрите — «священное знание». Во многих культурах есть традиция делать обереги, наносить защитные рисунки на одежду, утварь. Я помимо картин делаю защитные мандалы для своих близких и друзей. Например, делала на легкие роды для своей старшей дочери.

— С чего вы начинаете делать свою работу? Расскажите поподробнее об этапах.

— Делается нумерологический расчет, по нему создается сначала шаблон, далее идет рисунок. И вот тут вообще нет никаких правил. Просто создается цветовая картинка с узорами, которую я переношу на бумагу или холст. Иногда создание картины занимает 3-4 часа, иногда год и больше. Когда ты дорабатываешь то, что было. Есть работы достаточно большого размера, и в ходе рисования требуется время, чтобы высохла краска, например, или лак, чтобы начинать прорабатывать следующий слой цветовой.

— Какими материалами вы пользуетесь при создании своих произведений?

— Я работаю на картоне, дереве, стекле (бутылки декорирую как подсвечники), на холсте, и везде разная техника применяется, и разные материалы. Сейчас осваиваю технику работы с цветным песком.

— Какие темы и проблемы отражаются в вашем творчестве?

— Меня волнует тема экологии и переработки отходов, особенно пластика, сейчас я пытаюсь делать картины из старых ручек, крышечек и других материалов, которые есть в каждой квартире, иногда лежит годами. Придумываю, как дать вещам вторую жизнь.

— Какое Ваше любимое произведение?

— Все, что я делаю, это мое определенное состояние в определенный момент времени, поэтому нельзя выделить что-то конкретно. А вот членам семьи, друзьям и знакомым нравятся какие-то конкретные работы. Например, мужу нравится «Аленький цветочек», а старшей дочери нравится «Весна», которая побывала на фестивале «По стопам Малевича».

— Расскажите о своих самых любимых произведениях.

— Мне сейчас очень нравится одна из последних моих работ, которую я назвала «Ангел-хранитель», она стоит у меня в офисе. Мое творчество не является средством зарабатывания денег. Это способ поддержания внутренней энергии, переключение от работы адвоката на женские энергии, интуитивное мышление. Кстати, когда я рисую, ко мне приходят решения юридических проблем и вопросов. Как Менделееву таблица во сне. Я бы такое сравнение выбрала.

— Как ваши друзья, коллеги и близкие относятся к вашему творчеству?

— Многие просят нарисовать что-то специально для них. Кому-то я просто дарю сама, и это не только Курск, мои работы по всему миру — в Торонто, Киеве, Минске, Ташкенте. И по всей России — в Самаре, Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске.

— О чем вы мечтаете?

— Моя мечта — жить на берегу моря, рисовать картины и писать книги. И да, чтобы уже эта творческая работа, а не юридическая. И чтобы обеспечивала мой доход. Я обожаю Коктебель и Максимилиана Волошина. И хочется сделать что-то похожее на дом-музей Волошина. Встречать друзей, творить вместе с ними.