Гарем Аршавина: с кем встречался любвеобильный экс-футболист сборной России

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин всегда пользовался популярностью у женщин, несмотря на его разгульный образ жизни и не самое примерное поведение в отношении бывших жен. По всей видимости, обаятельному Андрею это никогда не мешало.

На прошлой неделе Аршавин вместе с новой возлюбленной, как окрестили девушку СМИ, попал на видео Миланы Тюльпановой, экс-супруги другого скандального футболиста, Александра Кержакова. Все происходило на дне рождении общей подруги. Андрей нежно обнимал молодую и очаровательную Татьяну Козырнову. В течение вечера и футболист, и Татьяна много шутили, смеялись и весело проводили время. Свои отношения молодые люди не раскрывают, но, может быть, теперь Аршавин остепенится?

В преддверии таких перспектив ФАН вспоминает всех девушек, кому ловелас когда-то разбил сердце.

Юлия Барановская

Пожалуй, самые долгие отношения у Андрея сложились с телеведущей Юлией Барановской: то ли Аршавин ее когда-то действительно любил, то ли «супруга» ему слишком многое позволяла. Несмотря на то, что Андрей не хотел заключать с Барановской официальный брак, Юлия, полностью доверяя своему возлюбленному, родила ему трех детей. Переехав в Англию, чтобы продолжить футбольную карьеру, Андрей пошёл на усложнение бюрократических процедур с визой для гражданской жены, лишь бы не связывать себя узами брака.

Аршавин оставил Юлию одну в чужой стране на пятом месяце беременности. О расставании сообщил по телефону, объяснив, что у него в жизни «появилась другая женщина». Девушка была ошарашена, она до конца не осознавала, что любовь всей ее жизни смог так поступить. Поначалу Юлия очень много плакала и ходила по телешоу, чтобы получить хоть какую-то поддержку. На Барановскую было больно смотреть, но потом она все же взяла себя в руки и взялась за карьеру — до расставания с Андреем Барановская не работала ни дня. Позже популярная ведущая призналась, что она прошла все стадии с бывшим: Андрей ей изменял, пытался вернуть и отказывался платить алименты.

Лейлани Даудин

Долгое время ходили настойчивые слухи, что Аршавин бросил Барановскую и детей ради английской манекенщицы Лейлани Даудин. Английская пресса приписывала Даудин романы со многими известными футболистами, в том числе и с Аршавиным. Знакомые спортсмена утверждали, что он с моделью даже не знаком. Подозрительно, что сама Даудин первое время не отрицала запретную связь с российской звездой, позже она все-таки заявила, что не имеет никого отношения к россиянину.

Елена

СМИ писали: когда Андрей еще жил с Юлией Барановской, он имел связь с супругой бывшего директора группы «Дискотека Авария» — Еленой. Именно она сопровождала спортсмена на премии Муз-ТВ. Елена со своим мужем впоследствии развелась. В случившемся, конечно же, обвинили Аршавина.

Алиса Казьмина

38-летняя экс-модель Алиса Казьмина — единственная официальная супруга Андрея Аршавина. Да брака с ним Казьмина была замужем за перспективным бизнесменом, воспитывала сына и дочку и жила в Лондоне. Андрей и Алиса встречались три года, а в 2016 году связали себя узами брака. Через год поползли слухи, что пара находится на грани развода: непутевый муж изменил Алисе с моделью Екатериной. Тогда Аршавин сумел вымолить прощение. Спустя некоторое время Казьмина объявила о разводе, заявив об усталости от измен Андрея. В этом союзе у Андрея родилась дочь Есения.

Екатерина

По догадкам СМИ, Аршавин встречался с моделью Екатериной втайне от жены на протяжении года. Катя тоже скрывала отношения с футболистом, потому что была помолвлена. Экс-зенитовец баловал девушку дорогими вещами, даже как-то подарил элитную иномарку. В конечном итоге Алиса узнала о романе мужа, когда с ней связался жених той самой Кати. Казьмина простила Андрея и приняла в семью.

Ольга и Карина

После трагического завершения романа с Екатериной и примирения с супругой Аршавин снова отправился на поиски приключений — теперь уже к пышногрудой казахской модели Ольге Семеновой, с которой познакомился в стрип-клубе. Видеозапись с их жаркими объятиями оказалась в Instagram, где ее отследила Алиса. Обозлившаяся жена стала угрожать любовнице, пообещав отрубить той пальцы. Семенова признавалась, что для Аршавина считается «нормальным приставать к девушке и просить ее с ним переспать». Также Андрей был замечен с еще одной девушкой из компании Ольги — стюардессой Кариной Неман.

Софья Тартакова

С известной телеведущей «Матч ТВ» Софьей Тартаковой Андрей не встречался, но поглядывал в ее сторону и даже пытался подкатить. После рабочего интервью Аршавин выставил в Instagram совместное фото с замужней Тартаковой. Видимо, запала она ему в душу. Подписчики футболиста на этот раз оценили выбор Андрея, но отметили, что футболисту с Софьей «ничего не светит».

Ранее экстрасенс и таролог Элена Гамаюн посоветовала новой возлюбленной Андрея Аршавина обратиться за помощью. Гамаюн отметила, что девушки привлекают спортсмена на стадии завоевания, потом они становятся ему неинтересны. Также экстрасенс призналась, что на самом деле Андрей хочет семью, но каждый раз сталкивается с определенными сложностями.