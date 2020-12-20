Депутат Госдумы Вострецов оценил инициативу восстановления памятника Дзержинскому

В День работника органов безопасности депутат Госдумы Сергей Вострецов РФ оценил предложение президента «Фонда защиты национальных ценностей» Александра Малькевича провести широкую дискуссию о восстановлении памятника Дзержинскому. В разговоре с ФАН он дал оценку главе Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.

«То, что нам пытаются «навесить», будто все в Советском Союзе было плохо и были одни репрессии — неверно, да и не сам Дзержинский же их реализовывал. Он выполнял свою работу по охране государства от внутренних врагов, а там и контрреволюционеры, и кого только не было».

По словам парламентария, такого же «своего Дзержинского» не хватает современным странам, охваченным войной, Ливии, Сирии, Ираку.

«Такие люди выполняют большую, важную работу по охране государства, и ничего плохого в восстановлении памятника Дзержинскому я не вижу, — заключил собеседник агентства. — Дзержинскому принадлежит положительная роль в формировании нового государства, которым мы так гордимся. Его бы просто не было, если бы не было того же Дзержинского».

Напомним, ранее президент «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич призвал поднять дискуссию о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому. По словам политолога, к нему обратились неравнодушные граждане с просьбой разобраться со сносом памятника создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади Москвы, которое произошло 23 августа 1991 года.