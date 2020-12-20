Иммунные паспорта: цифровой «концлагерь» или вынужденная мера?

Специалисты Центра нарушений прав человека выясняют, что представляет собой иммунный паспорт, а также как он может изменить не только путешествия и походы в ресторан, но и допуск отдельных лиц на международные мероприятия.

10 декабря 2020 года официальный представитель председателя Европейского совета Баренд Лейтс написал в своем Twitter-аккаунте, что саммит ЕС объявил о необходимости создания в странах Европейского союза единого сертификата о вакцинации от COVID-19.

Кроме того, Европейский совет призвал рассматривать вакцинацию в качестве глобального общественного блага и бороться со всеми возможными способами дезинформации по этому вопросу.

Однако разговоры о сертификатах, обязательной вакцинации и создании специальных иммунных паспортов для населения начались гораздо раньше. В частности, «Дорожная карта сопротивления пандемии» была представлена Центром этики Гарвардского университета еще в апреле 2020 года.

Уже в ней рассматривались методы отслеживания контактов заболевших лиц (включая бессимптомные), а также возможности разработки приложений, не только направляющих предупреждения нарушителям карантина, но и отражающих статус тестирования каждого пользователя.

Серьезнее всех к вопросу иммунных паспортов подошли в Великобритании. Еще несколько месяцев назад Всемирная организация здравоохранения высказывалась насчет подобной формы контроля граждан весьма пространно, то и дело ссылаясь на «недоказанную эффективность подобных мероприятий».

Но уже 14 сентября премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон заявил о том, что хотел бы использовать тестирование для выявления лиц с отрицательным COVID-статусом. Благодаря иммунным паспортам такие граждане должны были получить возможность «вернуться к нормальной жизни».

Что такое иммунный паспорт?

Это в первую очередь цифровой документ, в котором содержатся результаты всех тестов на COVID-19, когда-либо пройденных тем или иным гражданином. Кроме того, туда также предлагается вносить данные о вакцинации и результаты теста на антитела к коронавирусной инфекции. Те, кто по результатам анализа данных получат статус «не несет риска распространения», в дальнейшем смогут передвигаться практически без ограничений — ходить на работу, в спортзал, а также совершать международные поездки.

Представители некоторых организаций, одной из которых является Privacy International, предположили, что социальные риски внедрения подобных паспортов гораздо выше мнимой пользы. Научных исследований, доказывающих отсутствие риска передачи вируса от обладателя антител к COVID-19, все еще не существует, однако появилась возможность дискриминации отдельных социальных групп и нарушения прав человека на глобальном уровне.

1 декабря 2020 года появились сообщения, что Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского (фактически — министр по особым поручениям), заявил, что британское правительство не планирует требовать обязательной вакцинации для посещения пабов, ресторанов, театров или спортивных мероприятий. Более того, выдавать иммунные паспорта тем, кто сделал прививку от COVID-19, также никто не собирается.

Впрочем, Гоув также добавил, что «отдельные предприятия, конечно же, будут иметь возможность принимать решения о том, кого они будут принимать и на каких основаниях».

Примечательно, что подобное заявление прозвучало спустя сутки после того, как министр торговли и промышленности Надхим Захави, отвечающий за программу вакцинации от COVID-19, заявил о том, что правительство изучает технологию и возможность информирования врачей о произошедших вакцинациях. Захави также добавил, что, по его мнению, рестораны, бары, кинотеатры и другие заведения также будут использовать такие технологии. Раннее они уже делали это, используя приложения для отслеживания контактов заболевших.

При условии, что иммунные паспорта — категория эфемерная и фигурирует исключительно в предположениях и «возможных вариантах», интересно наблюдать, как параллельно заключаются соглашения с авиакомпаниями и контракты о создании мобильных приложений для отслеживания иммунного статуса граждан.

Для того, чтобы преодолеть негативные последствия мировой пандемии, а также улучшить положение туристической и торговой экономики, Всемирный экономический форум и фонд Common Project запустили проект Common Trust Network. Он представляет собой сеть, которая должна объединить «широкий круг государственных и частных заинтересованных сторон».

Правительства заинтересованных государств, а также авиакомпании, морские суда, владельцы отелей, организаторы массовых мероприятий, подразделения коммерческих и некоммерческих организаций будут публиковать свои медицинские требования и самостоятельно формировать доступ не только в ту или иную страну, но и к пользованию той или иной услугой.

Для предоставления цифрового доступа отдельным гражданам будут использоваться мобильные приложения Apple Health (для iOS) и CommonHealth (для Android). Помимо них рассматриваются иные приложения, синхронизированные с электронными кошельками, а также напечатанные на бумаге QR-коды.

В качестве одного из главных спонсоров Common Trust Network выступил Фонд Рокфеллера. Раннее при его поддержке вышла также гарвардская «Дорожная карта сопротивления пандемии».

Первые испытания действия сети Common Trust Network были проведены во время международных перелетов еще в октябре 2020 года. В них участвовали авиакомпании Cathay Pacific (рейс Гонконг — Сингапур) и United Airlines (рейс Лондон — Нью-Йорк). Испытания проходили при сотрудничестве с Погранично-таможенной службой США и американским Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Дополнительные испытания, охватывающие маршруты через Европу, Северную и Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Азию, будут проводиться до конца 2020 года.

К слову, Китай ввел данные меры на своей территории еще несколько месяцев назад — в стране проходят виртуальные проверки здоровья, контакты заболевших отслеживаются автоматически, а каждый гражданин получает QR-код с цветовым индикатором опасности через мобильные приложения. Не соблюдать карантин могут только те, кто получил QR-код зеленого цвета.

Помимо граждан, которые будут признаны устойчивыми к новой коронавирусной инфекции и получат возможность путешествовать с минимальными ограничениями, нельзя не принять во внимание категорию, которая этого права вполне может лишиться.

Западные медицинские журналы уже пустились в рассуждения о новой этике — преобладании коллективного над частным. Все больше чиновников, а также медицинских работников склоняются к тому, что возможные ограничения личных прав и свобод происходят во имя всеобщего блага, а, значит, никак не могут осуждаться.

В качестве примера разных подходов в борьбе с COVID-19 демонстрируется Великобритания, по состоянию на 2 декабря 2020 года потерявшая 67 075 граждан при населении около 68 миллионов человек, и Южная Корея (674 смерти при населении свыше 51 миллиона человек), использующая более строгие ограничительные меры.

В первую очередь рассматривается вовсе не введение иммунных паспортов — наиболее правильным и логичным является необходимость массовой вакцинации. Как только такая вакцинация будет налажена, заинтересованные государственные образования получат возможность задавать критерии для получения иммунных паспортов и ограничения отдельных прав населения.

В «проигрыше» окажутся не те, кто получит паспорт — а граждане, которые либо осознанно откажутся вакцинироваться, либо не смогут получить доступ к вакцине.

Даже если рассмотреть вариант, что большая часть граждан того или иного государства решит без споров и недовольств пройти вакцинацию, возникает новая проблема — использование каких вакцин будет признано безопасным и будет внесено в документ планетарного масштаба?

В настоящий момент Правительство США договорилось с AstraZeneca о покупке 300 миллионов доз вакцины, Великобритания в свою очередь получит почти 340 миллионов таких доз. Европейский союз рассчитывает в сумме на 600 миллионов доз исключительно от «проверенных» разработчиков: вслед за AstraZeneca и Pfizer-BionNTech в конце ноября Брюссель заключил сделку с американской Moderna на поставку не менее 160 миллионов доз.

Российская Федерация также получила около 50 заявок на вакцину «Спутник V» из разных регионов мира. Были достигнуты договоренности о поставке 30 миллионов доз в Мексику, до 50 миллионов — в Бразилию, 100 миллионов — в Индию. Однако желание Венгрии испытать «Спутник V» на своей территории столкнулось с серьезной озабоченностью Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что «вакцины попадут на рынок только в том случае, если они безопасны и эффективны. Прозрачность здесь имеет решающее значение»

Today I discussed vaccines & vaccination with @sebastiankurz

???????? has one of the broadest portfolios in the ????



Only safe & effective vaccines will be approved. Now we need to get ready for vaccination. It could start soon.

???????? is well on track. We'll keep working closely together pic.twitter.com/15s5F9mufl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2020

В европейской и американской прессе все вакцины, за исключением российской, характеризуются как «безопасные и эффективные». Например, Bloomberg еще летом назвал нереалистичным возможный выход «Спутник V» на европейский рынок, хотя клинические испытания препарата на тот момент еще даже не были завершены.

Статьи, ставящие под сомнение безопасность и качество «Спутник V», появились в Business Insider и CNN.

В настоящий момент разговоры о законодательном признании тех или иных вакцин на территории отдельных государств еще только начинаются. Но, если принять во внимание то, что «Спутник V» уже фактически не признается большинством европейских государств, российские граждане рискуют «поплатиться» за то, что выбрали «неправильную» вакцину.

В первую очередь это касается возможного ограничения на международные перемещения всеми видами транспорта. Во вторую — требования «нужной» вакцинации в качестве компромисса — и никак нельзя исключать вариант, при котором российский гражданин, пожелавший вакцинироваться препаратом западного производства, получит отказ по медицинским показаниям. Если это окажется обычный турист, мировая общественность несомненно примет решение в пользу «коллективного блага». В случае, если под медицинские критерии не подойдет дипломатический работник или журналист, ситуация рискует стать гораздо интереснее.

Не пустить на международный саммит лидеров неугодных государств также станет гораздо легче.

Рассчитывать на то, что рынок вакцин угаснет после нескольких вспышек вируса было бы опрометчиво — та же Великобритания выделила около 93 миллионов британских фунтов только на ускорение строительства Центра производства и инноваций вакцин. Многомиллиардная индустрия, направленная не только на производство вакцин, но и на разработку новых тест-систем, исследования влияния вакцины на человеческий организм, создания методик лечения побочных эффектов, только начинает набирать обороты. Вряд ли кто-то из глав фармацевтических компаний, а также группы лиц уровнем гораздо выше откажется от такого заработка. По крайней мере, не в ближайшие несколько лет.

При этом сложно предположить, что «окупить» все затраты получится без введения мер, которые сделают вакцинацию фактически вынужденной.

Существует множество профессий, представители которой, отказавшись сделать прививку, фактически потеряют работу — помимо очевидных врачей в данную ситуацию могут попасть таксисты, продавцы, работники сферы красоты, секретари и даже повара.

Причем потеря работы может оказаться далеко не самым большим злом — если вспомнить, что подключаться к сети Common Trust Network предлагается также всем видам транспорта, вполне возможно представить ситуацию, когда гражданин без иммунного паспорта просто не сможет сесть в автобус или в метро.

Весь спектр мероприятий скорее всего будет проводиться либо за счет бюджета, либо на определенном этапе граждан скрыто или явно обяжут оплачивать все это из личных средств. Ввести систему штрафов на случай отказа сложностей также не составит.

В том же Китае уже достаточно давно существует система социального кредита. Граждан страны оценивают по отдельным параметрам. Обладатели низкого социального рейтинга не имеют права работать в государственных органах, не могут получить соцобеспечение, а в некоторых случаях — купить авиабилет или спальное место в поезде.

На данный момент мало что мешает ввести практически аналогичную систему на территориях других стран — даже риторика «прогрессивной» Великобритании все больше похожа на выступления лидеров социалистической КНР.

Также существует опасность кражи персональных данных граждан и организаций — причем гораздо в большем объеме, нежели раньше. Однако в свете грозящих ограничений данный факт волнует мировое сообщество гораздо меньше — и уже это является сигналом к тому, что люди не будут протестовать не только против умаления прав и свобод, но и даже их частичной отмены.