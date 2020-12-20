Украинцы могут остаться без хлеба, сахара и мяса

Из-за неурожая злаковых культур и свеклы, а также резкого уменьшения поголовья крупного рогатого скота на территории от Черновцов до Запорожья, в новом году Украина может столкнуться с катастрофической нехваткой продуктов питания. Об этом заявили представители украинской Независимой группы аграриев — структуры, представляющей как местные частные фермерские хозяйства, так и ряд агропромышленных предприятий. По словам специалистов, в обозримом будущем жителей страны ждет подорожание хлебобулочных и мясо-молочных изделий. Действительно ли некогда процветающую республику, именовавшуюся «житницей СССР», ждет тотальный дефицит, выяснял корреспондент ФАН.

Руководство одного из киевских магазинов проявило трогательную заботу о своих покупателях. В написанном от руки на простом тетрадном листе объявлении сограждан призвали приобретать муку, мед, конфеты и соевую колбасу.

«Хлеба, сахара и мяса с января 2021 года у нас может не быть, а то, что окажется в наличии, станет стоить баснословных денег», — резюмировал автор.

Объявление сняли по требованию налогового инспектора, усмотревшего в этом послании «признаки паникерства и декадентства». Но факт остается фактом: послание, которое, кстати, обнародовали пользователи в региональных социальных сетях, до потребителя все-таки дошло. Как в украинской столице, так и в других крупных городах страны покупатели смели с прилавков тонны сахара и муки, а на рынках в сельской местности выросли цены на пшеницу и ячмень.

«У нас, украинцев, нет никакой уверенности в завтрашнем дне, поэтому я и мои друзья лучше перестрахуемся: купим зерно и будем по старинке печь хлеб, — сказал корреспонденту Федерального агентства новостей киевлянин Алексей Николаевич, приехавший в соседнюю Черниговскую область за тремя центнерами пшеницы. — Потом займемся сахаром».

Далее Алексей Николаевич философски предположил, что дело может дойти до приобретения сухого молока и сгущенки.

Такого варианта развития событий в Независимой группе аграриев (НГА) отнюдь не исключают.

«Люди действительно напуганы, напуганы небезосновательно, — подчеркивает глава территориальной организации НГА в Житомирской области Валерий Костель. — Украинское сельское хозяйство оказалось на грани коллапса. Фермеры, лишенные государственной поддержки, в [техническом контексте] оказались не в состоянии собрать урожай, а в подавляющем большинстве районов из-за непогоды пропало до половины продуктовых культур. Ждите подорожания и дефицита».

Это мнение разделяют и другие эксперты. Как заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, уже в начале нового года украинцам следует ожидать подорожания хлеба на 12-15%. Помимо прочего, сахар, который уже подорожал на 23%, продолжит «бить ценовые рекорды».

При этом украинские власти не видят выхода из сложившейся ситуации.

«Мы будем работать над этой проблемой», — пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

Правда, каким образом Киев планирует выйти из непростой ситуации, Денис Анатольевич не пояснил. Впрочем, и не нужно. Предполагается, что сразу же после новогодних праздников Украина в очередной раз попросит у Запада дополнительный кредит на приобретение зерна, молока и мяса. Упомянутая продукция будет закуплена у европейских партнеров нынешнего Киева.

«Фактически это приведет к тому же подорожанию элементарных продуктов питания, за которые обнищавшие рядовые украинцы заплатить попросту не смогут», — говорит правозащитник Клаус Хофф.

Но и это еще не все. На днях стало известно, что Международный валютный фонд отказал Киеву в выделении очередного кредитного транша. Более того, внешние кредиторы объявили о намерении потребовать от украинской стороны досрочного погашения уже предоставленных средств. Над страной нависла угроза дефолта.