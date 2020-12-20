Иракский блогер угнал полицейскую машину во время комендантского часа в Турции

Стамбул, 20 декабря. Иракский блогер Милад Хатеми угнал полицейский автомобиль во время комендантского часа в Турции, пишет News-Тurk.

Мужчина стал известен в социальных сетях после необычной продажи арбузов из багажника Lamborghini по символической цене в пять лир за килограмм. Пользователи Instagram положительно оценили его поступок, поставив более двух тысяч лайков.

На этот раз проживающий в Стамбуле Милад Хатеми пошел на преступление ради раскрутки блога. Он угнал полицейскую машину во время комендантского часа. Все действие мужчина снимал на видео, которое выложил в соцсеть.

Beyoğlu’nda, Lamborghini marka aracının ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen İranlı Milad Hatemi bu kez devletin polis aracını oyuncağa çevirdi.



pic.twitter.com/ukEv3U1tUK — BPT (@bpthaber) December 18, 2020

Жители Турции негативно отнеслись к его поступку в условиях распространения коронавирусной инфекции. МВД также обратило внимание на ролик и начало внутреннее расследование. Сотрудника, проявившего халатность, отстранили от службы. Гражданину Ирака грозит административное наказание, однако очевидцы требуют его депортации.

Правительство республики ввело карантин для борьбы с COVID-19. Всем необходимо соблюдать масочный режим и находиться дома во время комендантского часа.

Этих действий оказалось недостаточно для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Ситуация усугубилась отказом жителей Турции выполнять условия ограничительных мер. Совокупность вышеперечисленных фактов привела к тому, что в стране ежедневно заражаются более 30 тысяч человек.