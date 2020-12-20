Вымышленные романы Боярской: с кем актрисе приписывали отношения до брака

Сегодня, 20 декабря, свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Елизавета Боярская. К 35 годам дочь Михаила Боярского успела построить карьеру, создать семью и стать примером успешной женщины. Несмотря на положительный имидж актрисы, ее личная жизнь до замужества была предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях. ФАН сделал подборку романов, которые приписывали Елизавете Боярской до брака с Максимом Матвеевым.

Данила Козловский

Слухи о романе с сокурсником Елизаветы ходили еще с начала 2000-х годов. Актеры официально так и не подтвердили роман, хотя их друзья по институту не раз намекали, что в студенческие годы Боярская и Данила Козловский имели романтические отношения, а отец Елизаветы Михаил Боярский был против этого союза.

Так или иначе, на экране Данила и Елизавета парой все-таки были. Например, в фильме «Статус: свободен» поклонники заметили неоднозначное сходство сценария с реальной личной жизнью актеров. Персонаж Козловского пытается вернуть героиню Боярскую, но в конце фильма остается один. Также актеры появлялись вместе в фильме «Пять невест» и играли на одной сцене в нескольких спектаклях Театра Европы.

На вопросы об отношениях коллеги по цеху отвечают, что между ними добрая и крепкая дружба. Однако когда Боярская пожаловалась подписчикам в Сети на недосып и тяжелый рабочий график, Данила Козловский отчитал артистку в комментариях, посоветовав «не ныть».

Сергей Чонишвили

Актеру театра и кино, артисту озвучивания, официальному голосу телеканала «СТС» Сергею Чонишвили тоже приписывали роман с обаятельной Елизаветой Боярской. Познакомились актеры на съемке мини-сериала «Демон полдня». Несмотря на то, что мужчина старше Елизаветы на 20 лет, в сети активно распространялись слухи о романе между партнерами по площадке. Большая разница в возрасте, по одной из версий, стала причиной неодобрения союза отцом юной актрисы Михаилом Боярским. По другой версии, причиной отказа поклоннику дочери стало финансовое положение актера: по сравнению с семьей Боярских потенциальный жених был бедноват.

Павел Поляков

Во время гастролей с питерским театром Елизавета познакомилась с новосибирским актером Павлом Поляковым. Откровенно об отношениях с Павлом актриса не рассказывала, однако, по слухам, встречались молодые люди «на два города». Сначала Елизавета летала в Новосибирск, а затем Павел приехал в Санкт-Петербург на знакомство с родителями. По словам коллег и друзей, после этого роман между актерами закончился по инициативе молодого человека.

Константин Хабенский

Ситуация с шипперингом актеров, играющих возлюбленных в фильмах или сериалах, для поклонников достаточно типичная. Вот и картины «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение» стали поводом для слухов о романе Елизаветы Боярской с партнером по площадке Константином Хабенским. К слову, поцелуй персонажей Нади и Кости в сиквеле «Иронии судьбы или с легким паром» был номинирован на премию MTV. Боярская неоднократно отмечала, что любовь между ней и Хабенским существует лишь на экране, а в жизни их связывает крепкая дружба. Елизавета одной из первых поддержала Хабенского после смерти жены.

Григорий Добрыгин

Роман с Григорием Добрыгиным, сыгравшем главную роль в фильме «Черная молния», Боярской приписали после их совместного появления на красной дорожке в Каннах. Как потом выяснилось, актеров просто разбили по парам, чтобы отвезти на показ, а из-за совместных фотографий Елизаветы и Григория в прессе стали писать об отношениях между ними. Однако позже поклонники обнаружили несовпадение: в это время сердце Боярской уже было занято будущим супругом.

Максим Матвеев

Идеальный союз двух талантливых актеров и образцовых родителей тоже обрастал слухами, когда пара только начала строить отношения. Боярскую называли разлучницей за то, что во время ее знакомства с будущим супругом сам Матвеев был женат. Несмотря на то, что Максим действительно в этом время был несвободен, информация о том, что именно из-за Елизаветы актер оставил прежнюю семью, так и не нашла официального подтверждения.

Сейчас пара демонстрирует в личных блогах счастливую семейную жизнь. Напомним, Елизавета и Максим воспитывают двоих сыновей — Андрея и Гришу. Елизавета Боярская отказалась от съемок в кино, чтобы полностью посвятить себя семье, как ей всегда советовал отец, Михаил Боярский.