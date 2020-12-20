Русофобия и внешнее управление для Украины страшнее коронавируса

На Украине очень любят говорить: «Весь мир с нами!». Мол, молодая европейская демократия стремится в дружную евроатлантическую семью, а там всячески приветствуют эти порывы, хлопают в ладошки, шлют позитивные месседжи и осуждают Россию за ее «агрессию» против стремящегося к «общечеловеческому прогрессу» юго-восточного соседа.

Хлопать в ладошки и слать позитивные месседжи — это прекрасно. Настоящее проявление солидарности. Да и не затратно. Ведь, как известно, трындеть — не мешки ворочать. Но с материальным аспектом как-то не складывается, а он для нынешней Украины очень важен. Потому что благодаря ориентации на «общечеловеческие ценности» и «евроатлантический вектор развития» экономика находится в состоянии совершеннейшей разрухи — в пустых заводах и фабриках гуляет ветер, а люди буквально выживают. Уже появляются стихийные рынки-барахолки, как в «святых 90-х», где люди продают то, что еще имеет какую-то ценность, чтобы как-то прокормиться.

Нет, какие-то деньги «общечеловеки», конечно, дают, но очень мало. И эти кредиты надо будет возвращать. Но сейчас речь даже не о деньгах. Речь о помощи, которая спасла бы десятки тысяч жизней и вывела бы экономику Украины из штопора, в котором она находится. Речь о вакцине против COVID-19. Эпидемиологическая ситуация на Украине — хуже некуда, и никакого света в конце тоннеля не видать. Даже всеобщий локдаун не помогает — уж слишком все запущено. Единственное, что может помочь в этой ситуации, — вакцина. И Украина участвует в программе по вакцинации COVAX, но есть нюансы: в отличие от всего «цивилизованного мира», получить вакцину в ближайшее время Украине не светит.

Почему? Да потому что Украина — не Франция, не Бельгия и не Канада. Страна даже не третьего, а четвертого мира. У стран третьего мира хоть самостоятельность какая-то есть. Bloomberg пишет, сколько вакцины заказали для себя страны Евросоюза, США и Канада, причем с учетом того, что вакцин будет несколько. Получается, потребности ЕС перекрыты на 172%, США — на 152%, а Великобритании — аж на 295%. И тут же компании Bloomberg подпевает авторитетное издание Economist, сообщившее, что Украина входит в число стран, которые получат широкий доступ к вакцинам лишь в 2022–2023 годах. Как тебе такое, Илон Маск?

А между тем вакцина есть. Совсем рядом. Через границу — в России. И несмотря на всю русофобскую политику Украины, Россия готова поделиться, причем даже не самой вакциной, а технологией ее производства. Чтобы Украина сама могла выпускать вакцину в достаточных количествах и ни от кого не зависела. Но Украина против! Причем даже не Украина, а ее западные партнеры, в частности США, запрещающие ей пользоваться любой помощью России в плане вакцинации. Запрещают буквально капслоком — в Twitter. Это не «вакцина свободы», она агрессивна, опасна, вдруг все вакцинированные полюбят Россию, Путина и напрочь забудут о Бандере. Нет, непорядок, нельзя.

В общем, представляете, в каком положении оказалась Украина? Хорошей «вакцины свободы» ей не видать еще черт знает сколько, а российскую вакцину использовать запрещено по политическим соображениям. И значит, будут умирать люди, а экономика — падать в пропасть. Но кураторов Украины такие мелочи не волнуют. Даже клоун, волею случая оказавшийся украинским президентом, в интервью The New York Times жалобно заявил, что «невозможно объяснить украинцам, почему не нужно брать вакцины из России, если США и Европа не дают свои сыворотки». Дело даже не в том, что Зеленский — самый настоящий политический импотент, а Украина — страна, полностью находящаяся под внешним управлением и лишенная всяческого суверенитета. Интересно то, что президент Зеленский уже не может объяснить украинцам отказ от российской вакцины классическим «а то Путин нападет» или какой-нибудь другой подобной чушью, которой щедро кормили украинцев с 2014 года.

Все, это уже не работает, потому что, глядя на все, что творится на Украине, многие граждане страны начали задумываться: «А может, если бы Путин напал, все было бы гораздо лучше?». Все больше украинцев начинают понимать одну простую вещь — русофобией сыт не будешь. Как и «позитивными месседжами». И ладно, если только сыт: русофобия не может победить инфекционную болезнь, потому что она сама убивает не менее эффективно. Причем не только людей — она угробила и экономику Украины, которая когда-то очень хорошо работала в кооперации с экономикой российской. В шумных цехах было полно рабочих, а украинская продукция, востребованная в России, была воистину уникальной. Много ли стран в мире, способных выпускать корабельные и вертолетные двигатели, космические ракеты?

Но сейчас речь даже не об экономике. Нужно элементарно спасать людей. Страны, на которые Украина молится, фактически запрещают ее спасать жизни! Плевать им на людей, пусть мрут, наверное, и не нужно так много, чтобы потом работать на полях крупных западных латифундистов.

Но ничего. Я уверен в одном — украинцы могут не переживать за Зеленского, «слуг народа» и другую свою элиту, которые ведут их в «светлое будущее». Уж они точно получат вакцину, чтобы продолжать управлять Украиной, как раньше. Или тем, что от той Украины останется. Потому что главное — «чтобы Путин не напал».