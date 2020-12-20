Граждане ЦАР вышли на протест против вмешательства Facebook во внутренние дела страны

В столице Центральноафриканской Республики 18 декабря 2020 состоялся массовый митинг, на котором пользователи Facebook выразили протест против блокировки их аккаунтов руководством социальной сети.

По сообщениям из социальных сетей, на этой неделе руководство Facebook заблокировало порядка 200 тысяч страниц пользователей из Центральноафриканской Республики. Формальным предлогом для столь массовой зачистки стало предположение модераторов о том, что их площадка используется сторонними агентами для продвижения ряда кандидатов на предстоящих выборах президента и депутатов законодательного собрания страны.

Facebook не устраивает, что Франция пытается сохранить влияние в Африке

В качестве обоснования своих действий модераторы Facebook заявили, что сотрудники Министерства Обороны Франции использовали социальную сеть для влияния на общественное мнение в ЦАР. Специалистам американской компании удалось установить, что французские силовики осуществляли скоординированное управление 99 страницами в Facebook и 14 профилями в Instagram. При этом суммарное количество подписчиков всех ресурсов на первой платформе составляло порядка 5000 человек, в то время, как на второй платформе французам удалось привлечь всего 1 600 пользователей.

Важно отметить, что модераторы Facebook идентифицировали деятельность сотрудников МО Франции лишь по тому, что они создавали страницы от имени граждан ЦАР, находясь за пределами страны, а публикуемые в профилях материалы прямо указывали на то, что деятельность всех аккаунтов управляется из единого центра.

Вопросы, которые были направлены Минобороны Франции по этому поводу остались без внятного ответа. Тем не менее, руководство Facebook пошло дальше удаления 99 аккаунтов.

Жители ЦАР против вмешательства американской соцсети в дела их страны

Несмотря на то, что попытки Франции повлиять на общественное мнение в ЦАР действительно прослеживались, от действий руководства американской компании пострадали вовсе не французы. На состоявшейся в пятницу акции протеста присутствовали именно граждане Центральноафриканской Республики, которые были едины в том, что репрессивные действия администрации Facebook являются грубым вторжением во внутреннюю политику страны, которая готовится к первым, по-настоящему демократическим и прозрачным выборам. По мнению протестующих, блокировка аккаунтов лишила их доступа к информации, с которой они могли ознакомиться на страницах независимых журналистов.

США зачищает информационное пространство

По интересному стечению обстоятельств массовая блокировка страниц администрацией Facebook совпала с принятием в США нового закона, регулирующего правила работы компаний, владеющих социальными сетями. Согласно новым предписаниям, если руководство платформ не будет своевременно удалять данные, которые правительство Соединённых Штатов считает недопустимыми, на компанию может быть наложен единовременный штраф в размере 24 млн долларов, либо же с компании может быть взыскано до 10% годовой прибыли.

В сложившейся ситуации можно предположить, что вскрывшаяся информация о действиях Министерства Обороны Франции была использована руководством Facebook в качестве формального повода для массовой блокировки страниц, содержание которых не соответствовало стратегии американского правительства в отношении Центральноафриканской Республики. Более того, новый закон, регулирующий содержание страниц пользователей социальной сети, позволяет руководству США убрать из медийного пространства любой контент, который противоречит этой стратегии.

Facebook как инструмент влияния

Это не первый раз, когда самая популярная в мире социальная сеть используется для формирования общественного мнения как внутри Соединённых Штатов, так и за их пределами. Наиболее полную картину вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств представила прессе бывшая сотрудница Facebook Чиа Хонг. В своём докладе она предоставила подробные сведения о том, как руководство социальной сети поддерживало различных политиков и влияло на мнение целых народов по тем или иным вопросам.

Важно понимать, что Facebook работает не столько на правительство США в целом, сколько на определённые круги в бизнесе и политическом истеблишменте страны. В адрес Марка Цукерберга неоднократно поступали обвинения в работе на Демократическую партию США, в продвижении либеральной повестки и в цензуре любой положительной информации о действиях республиканцев или же просто приверженцев консервативных взглядов. Так, в частности, предоставленные данные из социальных сетей лежали в основе обвинений против Дональда Трампа. На протяжении последних 4 лет политика социальной сети была направлена не только против президента США, но и против консервативных политиков в целом. Одним из подтверждений этому является судебный иск, который представители Республиканской партии подали против компании Марка Цукерберга. При этом ни один из руководителей социальных сетей не высказался против нового ограничительного закона. Он был принят в тот же день, когда коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена, кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах.