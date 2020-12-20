Опрос на «Госуслугах» сокращает бюджетные затраты на перепись населения

Цифровизация государственных сервисов имеет явную бюджетную эффективность. Так, использование диджитал-инструментов, в том числе возможностей портала «Госуслуги», позволило снизить затраты на проведение Всероссийской переписи населения вдвое — до 32 млрд рублей.

Онлайн-портал «Госуслуги» станет альтернативной площадкой Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 25 апреля 2021 года. По мнению главы российского статистического ведомства Павла Малкова, возможность переписаться на «Госуслугах» — прямой путь уменьшить число отказов от участия в этом важнейшем для будущего страны мероприятии. Сегодня, по данным ВЦИОМ, 69% россиян знают о возможности заполнить электронные опросные листы на портале «Госуслуги» и 43% готовы воспользоваться этим способом внесения данных.

Удобство и безопасность — эпидемиологическая, физическая и с точки зрения данных — основные аргументы в пользу перехода на цифровой формат общения с переписчиками.

«Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись — огромный проект, который реализуют сотни тысяч человек, а участвует в нем все население страны», — подчеркивает Павел Малков.

Глава Росстата особо отмечает, что механизмы переписи гарантируют защиту информации: сегментирование микроданных не позволяет выяснить сведения о конкретном человеке, а персональные данные не собираются и не хранятся. Они отсекаются от анкетных данных на первом этапе.

Проведение переписи на портале «Госуслуги» позволяет уменьшить число наемного персонала, который проводит анкетирование, что обеспечивает экономию бюджетных средств. Кроме того, такой способ сбора данных уменьшает число ошибок и ускоряет время обработки информации.

Во время пандемии в онлайн стремительно мигрировали не только коммерческие сервисы, но и услуги, которые власть оказывает населению: многое почти полностью перешло в цифровой формат. Приток пользователей портала «Госуслуги» наблюдался именно в 2020 году. Если по итогам 2019 года число пользователей основного сетевого ресурса исполнительной власти достигло 103 млн человек, то в декабре 2020-го его аудитория превысила 129 млн человек. Ежедневно на сайт заходят пять млн человек, а суточный объем заказанных в онлайне услуг достиг 500 тысяч.

За 11 лет существования портал «Госуслуги» эволюционировал вместе с пользователями. И хотя на старте функциональность, эффективность и дизайн нового портала не раз подвергались критике, сейчас на «Госуслугах» наблюдается ажиотажный спрос на конкретные услуги и сервисы.

С технической точки зрения «Госуслуги» стали своеобразной витриной инноваций: передовые отечественные ИТ-решения впервые масштабируются именно на этом сетевом ресурсе. Из последних нововведений — более удобный процесс авторизации (обновленное в этом году мобильное приложение стало доступно с помощью Touch ID), возможность через «Госуслуги» выйти на сайт ФНС и другие ведомственные ресурсы.

За последний год наметилась тенденция на интеграцию ЕСИА с другими приложениями, где «Госуслуги» используются как сервис аутентификации пользователя. Эксперты считают, что порталу следует расширять набор дистанционных услуг, повышать удобство использования, упрощать интерфейс.

На ранних этапах работы удобство этого сервиса обнулялось в офлайне: человек, подававший онлайн-заявление, заполнял множество форм и нередко сталкивался с необходимостью дублировать свои действия в том или ином ведомстве. Сейчас этот разрыв между цифровым и реальным миром ощущается все меньше.

Практически все, что необходимо получить от чиновников, сегодня легко найти и сделать на «Госуслугах»: открыть ИП, заказать загранпаспорт или полис ОМС для ребенка, подать заявление на регистрацию брака или получение пособия, оплатить квитанции.

По данным Минцифры, чаще всего к порталу обращаются, если требуется записаться на прием к врачу, оформить путевку в детский сад или детские выплаты, получить информацию о пенсионных накоплениях.

В 2021 году на «Госуслугах» появится такой сервис, как «Электронный нотариус», позволяющий в онлайн-режиме открыть наследственное дело, подготовить доверенность или передать на хранение цифровые документы. Анонсируются и другие сервисы: например, можно будет оформить электронный охотничий билет с уникальным штрихкодом.