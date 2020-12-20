Агила Салех обсудил с главой разведки Египта урегулирование кризиса в Ливии

Тобрук, 20 декабря. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех провел рабочую встречу с главой разведки Египта Аббасом Камилем, пишет Libya 24.

По данным канала, стороны обсудили ряд важных вопросов по развитию дружественных отношений, а также поддержание национальной безопасности между двумя государствами.

Аббас Камиль заявил, что Египет поддерживает все направления всеобъемлющего урегулирования ливийского кризиса, координируя действия с ООН и международным сообществом.

Агила Салех в свою очередь обсудил с главой службы разведки дальнейшие шаги по достижению стабильности в североафриканском регионе. Представители двух государств также подтвердили необходимость сохранения национальной безопасности на границе между странами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель парламента Тобрука провел рабочую встречу с президентом Гвинеи в Конакри. Альфа Конде пообещал помочь в урегулировании ливийского кризиса.