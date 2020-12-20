Война на севере Сирии: «Сирийская национальная армия» начала операцию по захвату Айн Иссы

С начала эскалации под Айн Иссой 17 декабря боевые действия на севере Сирии не заканчиваются. Протурецкие фракции официально объявили о начале операции по «освобождению» сирийского города.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, как развивается обстановка в провинции Ракка.

Хроника конфликта: 19 декабря и ночь 20 декабря

К середине 19 декабря выяснилось, что населенный пункт Аль-Джахбаль так и остался под контролем «Сирийских демократических сил» — протурецкие боевики подошли к его окраине, а потом были вынуждены отступить. Над Аль-Мушейрифой и участком трассы М4 сохраняется огневой контроль фракций «Сирийской национальной армии». Контроль в обоих случаях «условный» — в населенных пунктах на данный момент нет ни членов СДС, ни СНА, а сами они находятся в «серой зоне».

Около полуночи фракции «Сирийской национальной армии» объявили о начале наступления на Айн Иссу.

قوات الجيش الوطني#الفيلق_الاول

الإستعداد لاقتحام مدينة عين عيسى الاستراتيجية pic.twitter.com/2LCf4sraFe — Mohamad Amir (@Ameer13251) December 20, 2020

کفتارهای خردوغان(تروریست های ادلب نشین) با کفتارهای عن ریکا(پ. ک. ک) باهم در شهر استراتژیک عین عیسی بشدت درگیر شدن و خوب درحال گرفتن تلفات از هم هستن???????? pic.twitter.com/im1IJyGC1W — pezhmanDoosti (@PezhmanDoosti) December 19, 2020

В Сети появились многочисленные фото и видео либо обстрелов, либо направляющихся в зону соприкосновения колонн с техникой. Среди направленных на линию соприкосновения колонн с подкреплениями была «Бригада Аль-Кадисия» из состава группировки «Ахрар аш-Шаркыя».

Определить, когда и где были сняты кадры, не представляется возможным.

#عاجل | القوات العسكرية التركية المتواجدة في #سوريا تبدأ بالتحرك لـ المشاركة في عملية تحرير منطقة "عين عيسى" بريف #الرقة ..⁦????????⁩???????? pic.twitter.com/tKlJJh8HgN — مراسل الجيش التركي - Turkey (@News_turkey2) December 20, 2020

Но ночью обстановка была, в целом, спокойна — курдские источники сообщений о наступлении не подтвердили, а опубликованные видео обстрелов были фейковыми.

#Ain_issa: The town Ain Issa is currently witnessing a calm, and there is no shelling or attack targeting the town of Ain Issa, but two flares being fired a few hours ago. https://t.co/f6Z8N9oBAf — Rojava Network (@RojavaNetwork) December 19, 2020

Единственное, что смогли подтвердить наблюдатели на местах, — это запуск двух осветительных боеприпасов над линией фронта в Айн Иссе.

#عين_عيسى الجيش التركي يطلق قنابل ضوئية في سماء عين عيسى بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف المدينة . pic.twitter.com/tTmhQh5vLQ — zana khalil (@zanakhalil2) December 20, 2020

Готовность к переговорам

Официальный представитель «Сирийских демократических сил» Кино Гарбиэль заявил о готовности к диалогу «со всеми сторонами», в том числе и с Турцией, для «мирного и политического урегулирования».

Уже после объявления о старте операции по «освобождению» Айн Иссы в самопровозглашенной Автономной администрации Северо-восточной Сирии призвали ООН вмешаться и остановить Турцию.

الإدارة المحلية في شمال شرق #سوريا :

الوضع في مدينة عين عيسى يشهد "تدهورا كبيرا بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة التابعة له". pic.twitter.com/1AvjRb78Is — ضياء بن سعيد " ضاوي" (@msafr2002) December 20, 2020

И если курды сирийской Рожавы уже готовы пойти на переговоры, то в Иракском Курдистане виноватой «назначили» российскую сторону. Хушан Дарвиш, член Демократической сирийской ассамблеи в Иракском Курдистане, заявил, что «Россия ответственна за случившееся, поскольку является гарантом режима прекращения огня».

«Молчание России вызывает вопросы», — говорит Дарвиш, указывая на намерение передать Айн Иссу правительству Сирии.

Ряд источников заявили о мобилизации подразделений ВС РФ вдоль линии фронта, но подтверждения эти данные не получили.

Тем временем продолжается подготовка к массовой эвакуации мирного населения города.

هدوء حذر في #عين_عيسى وتحضيرات لانطلاق رتل مدني إلى تل تمر https://t.co/gMlg6dRsBD — North Press Agency - عربية (@NPA_Arabic) December 20, 2020

Линия соприкосновения

Наблюдатели отмечают одновременное наращивание группировок «Сирийской национальной армии» под Телль Тамром в провинции Хасака (восточная оконечность зоны операции «Источник мира») и участившиеся обстрелы позиций СДС под Менбиджем и Телль Рифъатом в провинции Алеппо.

الحسكة : الجيش التركي يعزز نقاطه بالآليات الثقيلة على محور بلدتي تل تمر _أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي. — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) December 19, 2020

حلب الشمالي - قصف مكثف من قبل الجيش التركي والجيش الوطني يستهدف مواقع وتحصينات ميليشيا قسد وميليشيات أسد في محيط مطار منغ و تل رفعت — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) December 19, 2020

Все происходящее походит на прощупывание обороны на других фронтах, пока все внимание сосредоточено на Айн Иссе, являющейся этаким «связующим звеном» между территориями курдов в Алеппо и Кобани на западе Рожавы и востоком самопровозглашенной курдской автономии.

Если протурецким боевикам удастся взять Айн Иссу, то проект самостоятельной и независимой сирийской Рожавы прикажет долго жить. При этом сами курды в происходящем винят кого угодно, но только не себя.

Plus valet in dextra passer quam quattuor extra (лат. Лучше один воробей в правой руке, чем четыре в воздухе).