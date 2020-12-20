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Война на севере Сирии: «Сирийская национальная армия» начала операцию по захвату Айн Иссы

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Война на севере Сирии: «Сирийская национальная армия» начала операцию по захвату Айн Иссы

С начала эскалации под Айн Иссой 17 декабря боевые действия на севере Сирии не заканчиваются. Протурецкие фракции официально объявили о начале операции по «освобождению» сирийского города.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, как развивается обстановка в провинции Ракка.

Война на севере Сирии: «Сирийская национальная армия» начала операцию по захвату Айн Иссы

Хроника конфликта: 19 декабря и ночь 20 декабря

Война на севере Сирии: «Сирийская национальная армия» начала операцию по захвату Айн Иссы

К середине 19 декабря выяснилось, что населенный пункт Аль-Джахбаль так и остался под контролем «Сирийских демократических сил» — протурецкие боевики подошли к его окраине, а потом были вынуждены отступить. Над Аль-Мушейрифой и участком трассы М4 сохраняется огневой контроль фракций «Сирийской национальной армии». Контроль в обоих случаях «условный» — в населенных пунктах на данный момент нет ни членов СДС, ни СНА, а сами они находятся в «серой зоне».

Около полуночи фракции «Сирийской национальной армии» объявили о начале наступления на Айн Иссу.

В Сети появились многочисленные фото и видео либо обстрелов, либо направляющихся в зону соприкосновения колонн с техникой. Среди направленных на линию соприкосновения колонн с подкреплениями была «Бригада Аль-Кадисия» из состава группировки «Ахрар аш-Шаркыя».

Война на севере Сирии: «Сирийская национальная армия» начала операцию по захвату Айн Иссы

Определить, когда и где были сняты кадры, не представляется возможным.

Но ночью обстановка была, в целом, спокойна — курдские источники сообщений о наступлении не подтвердили, а опубликованные видео обстрелов были фейковыми.

Единственное, что смогли подтвердить наблюдатели на местах, — это запуск двух осветительных боеприпасов над линией фронта в Айн Иссе.

Готовность к переговорам

Официальный представитель «Сирийских демократических сил» Кино Гарбиэль заявил о готовности к диалогу «со всеми сторонами», в том числе и с Турцией, для «мирного и политического урегулирования».

Уже после объявления о старте операции по «освобождению» Айн Иссы в самопровозглашенной Автономной администрации Северо-восточной Сирии призвали ООН вмешаться и остановить Турцию.

И если курды сирийской Рожавы уже готовы пойти на переговоры, то в Иракском Курдистане виноватой «назначили» российскую сторону. Хушан Дарвиш, член Демократической сирийской ассамблеи в Иракском Курдистане, заявил, что «Россия ответственна за случившееся, поскольку является гарантом режима прекращения огня».

«Молчание России вызывает вопросы», — говорит Дарвиш, указывая на намерение передать Айн Иссу правительству Сирии.

Ряд источников заявили о мобилизации подразделений ВС РФ вдоль линии фронта, но подтверждения эти данные не получили.

Тем временем продолжается подготовка к массовой эвакуации мирного населения города.

Линия соприкосновения

Наблюдатели отмечают одновременное наращивание группировок «Сирийской национальной армии» под Телль Тамром в провинции Хасака (восточная оконечность зоны операции «Источник мира») и участившиеся обстрелы позиций СДС под Менбиджем и Телль Рифъатом в провинции Алеппо.

Все происходящее походит на прощупывание обороны на других фронтах, пока все внимание сосредоточено на Айн Иссе, являющейся этаким «связующим звеном» между территориями курдов в Алеппо и Кобани на западе Рожавы и востоком самопровозглашенной курдской автономии.

Если протурецким боевикам удастся взять Айн Иссу, то проект самостоятельной и независимой сирийской Рожавы прикажет долго жить. При этом сами курды в происходящем винят кого угодно, но только не себя.

Plus valet in dextra passer quam quattuor extra (лат. Лучше один воробей в правой руке, чем четыре в воздухе).

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