Михаил Боярский считает внуков главным успехом своей дочери



Сегодня, 20 декабря, актриса Елизавета Боярская отмечает юбилей. Актер театра и кино Михаил Боярский передал слова поздравления дочери и рассказал, чем больше всего гордится как ее отец.

Артист признался корреспонденту ФАН, что к 35 годам у Елизаветы немало серьезных достижений, однако главным ее успехом он считает своих внуков, Андрея и Григория.

«Больше всего среди всех успехов моей дочери я горжусь именно детьми, своими внуками. В карьере у нее тоже пока все складывается достаточно гармонично, так что тут ей желать практически нечего», — заявил актер.

Вместо успехов в карьере отец Елизаветы Боярской пожелал дочери здоровья, а также побольше возможностей проводить времени с семьей.

«Желаю крепкого здоровья, конечно, и всем близким, работы хорошей, но все-таки, как можно больше времени уделять семье. Я сам постоянно провожу время с внуками, они и у нас в гостях часто бывают, и я к ним в гости хожу. У нас с супругой как: там, где дети, там и мы», — рассказал Боярский.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о планах семьи Боярских на Новый год. Супруга Михаила ответила, что они пока еще об этом подробно не думали, но семейные традиции нарушать не намерены. При этом Боярские готовы следовать советам медиков и в связи с пандемией не планировать каких-либо рискованных вояжей.