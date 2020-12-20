Глава Росгвардии поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Москва, 20 декабря. С Днем работника органов безопасности России ветеранов и сотрудников отрасли поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

«Защита Отечества — священный долг и почетная обязанность для органов безопасности России, а мужество, высочайший профессионализм сотрудников, их готовность к любым, самым сложным испытаниям, способствуют достижению высоких результатов при выполнении ответственных задач, от которых зависит суверенное развитие и стабильность государства», — отметил Виктор Золотов.

Глава Росгвардии пожелал личному составу и ветеранам органов безопасности России «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в благородном деле служения Отечеству».

Напомним, сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают в воскресенье, 20 декабря, свой профессиональный праздник — День работника органов безопасности России, а СВР — еще и 100-летний юбилей.