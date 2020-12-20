Ливийский чиновник обвинил главу Libyan News Agency в растрате госсредств

Триполи, 20 декабря. Глава управления СМИ ПНС Ливии Мухаммад Байи подал жалобу в Следственный комитет на председателя совета директоров и гендиректора Libyan News Agency Сулеймана Дуга.

На официальной странице в Facebook чиновник сообщил, что направил начальнику СК Саддику Суру документы, подтверждающие растрату госсредств в размере 35 миллионов динар, выделенных новостному каналу.

#عاجل | رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو يقدم شكوى إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب الصديق الصور ضد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لقناة ليبيا الإخبارية . #ليبيا #الساعة24



(بيان رسمي) — الساعة 24 (@alsaaa24) December 19, 2020

Мухаммад Байи добавил, что глава следственного отдела Генеральной прокуратуры пообещал разобраться в случившемся и призвать к ответственности нарушителей.

Напомним, что чиновник в конце ноября обвинил нелегитимное Правительство национального согласия в растрате государственных средств на пропагандистские телевизионные каналы, в частности, на «Аль-Ахбария» и «Аль-Шабабия». По его подсчетам, триполитанские «власти» за последние семь лет потратили порядка 100 миллионов динаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа вооруженных людей похитила Мухаммада Байи. Он оказался в руках боевиков после решения прекратить распространение вбросов в Сети против сил фельдмаршала Халифы Хафтара.