«Главное — не заболеть»: писатель Лукьяненко описал свой план встречи Нового года

Писатель Сергей Лукьяненко считает самым главным – дождаться Нового года и не заболеть. В разговоре с ФАН фантаст рассказал, как планирует праздновать завершение непростого 2020 года и встречу нового 2021.

«Планы в этом году, наверное, у всех примерно одинаковые: дождаться Нового года, не заболеть, праздновать дома, потому что поехать толком никуда не получится, — сказал Сергей Лукьяненко. — Я думаю, Новый год был всегда праздником семейным, примерно, как и Рождество на Западе. Поэтому есть смысл в том, чтобы праздновать его дома».

По словам собеседника агентства, некоторые новогодние подарки для членов семьи уже куплены, а для покупки остальных еще есть время. Елку в семье писателя тоже пока не наряжали.

Ранее известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал ФАН, что вскоре может быть экранизирована третья книга о маге Антоне Городецком — «Сумеречный дозор».

Напомним, в связи с пандемией, россиянам советуют отмечать Новый год в кругу семьи небольшими компаниями, уделив особенное внимание пожилым родственникам. В общественных местах Роспотребнадзор рекомендует использовать маски и другие средства защиты. В разных регионах России вводятся ограничения по работе кафе, ресторанов и общественных мест в новогоднюю ночь.