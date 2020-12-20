Донбасс, 20 декабря. Местные жители в Луганской области избили украинских военнослужащих. Народные мстители вредят офицерам ВСУ. Волонтеры вывозят боеприпасы из зоны конфликта. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики продолжают обстреливать Донбасс. В минувшие сутки трижды зафиксировано открытие огня по Горловке. Применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Также защитники ДНР сообщают о продолжении нарушений противником пунктов мирных соглашений в части запрета на оборудование новых позиций. Взрывы, оцененные как проведение инженерных работ на позициях, фиксировали в минувшие сутки в районах Водяного, Чигирей и Шум.

Мирные жители избили украинских военных

Череда нападений на военнослужащих украинской армии произошла в Луганской области, сообщают представители армейского корпуса ЛНР. Согласно полученным данным, пять дней назад в Покровском двое солдат 10-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были сильно избиты ночью на улице. Как отметили сами потерпевшие, ранее их сослуживцы разместили бронетранспортер в огороде местного жителя — ветерана Великой Отечественной войны. Видимо, это и стало причиной нападения на «защитников».

Народные мстители вредят офицерам ВСУ

Еще один показательный случай произошел в Лоскутовке Луганской области, где дислоцированы подразделения 92-й отдельной механизированной бригады. Личный транспорт капитана Васильченко — одного из офицеров бригады — сожгли неизвестные. Офицер ранее неоднократно вступал в конфликты с местными жителями, особенно после того, как расквартировал личный состав роты в здании детского сада.

Волонтеры вывозят боеприпасы из зоны ООС

В Константиновке Донецкой области волонтеры общественной украинской организации «Вернись живым» пытались вывезти боеприпасы, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Сотрудники Национальной гвардии Украины задержали грузовик волонтерской организации, при досмотре которого обнаружили более 10 тысяч патронов и несколько десятков ручных осколочных гранат РГД-5. Спустя короткое время на место задержания прибыли два бронеавтомобиля «Казак» без регистрационных знаков с вооруженными людьми. После этого все три автомобиля, включая грузовик волонтеров с боеприпасами, уехали с места задержания.