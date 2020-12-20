Топ-5 самых необычных заброшенных объектов города Курска

ФАН провел исследование и выяснил, какие заброшенные объекты самые посещаемые в Курске.

1. Пристройка «Паркетного мира»

Трехэтажная пристройка к «Паркетному миру» имеет интересную цилиндрическую форму. С нее открывается прекрасный вид на Знаменский собор и завод «Прибор».

Объект регулярно патрулируют охранники.

2. Система водостоков реки Кур

Малая река Кур является притоком Тускари и протекает от деревни Сотниково до черты города — площади Добролюбова.

Система водостоков Кур одно из самых посещаемых и любимых мест «сталкеров». Их протяженность составляет более 280 метров, глубина в среднем 50 см, однако встречаются места, в которых она более метра.

3. Пивомедоваренный завод Вильма Людвига Максимовича

До Первой мировой войны пивомедоваренный завод занимался поставкой алкогольных напитков, в том числе императорскому двору.

После начала боевых действий хозяин предприятия, который был немцем по национальности, был вынужден его закрыть. В итоге надземная часть здания была почти полностью разрушена.

Однако в пивомедоваренном заводе сохранились огромные подвалы, в которых во время Великой Отечественной войны был организован штаб гражданской обороны. Потом здесь организовали бомбоубежище.

4. «Северное» трамвайное депо

«Северное» трамвайное депо было построено в 1930-х годах. Перспектива проекта строительства трамвайного парка планировалось совместно с прокладкой путей в сторону Ямской слободы. Для этого требовалось расширенное помещение, а не просто площадь старого парка.

Через год в эксплуатацию были введены более 20 трамвайных вагонов, которые находились в большом кирпичном здании с плоским железобетонным перекрытием. В 2012 году депо было закрыто.

На территории «Северного» депо по сей день находятся одно- и двухэтажные постройки в хорошем состоянии. По словам залазчиков, все ценные вещи были перевезены в другое место.

5. Убежище морга

Это место считается самым старым из открытых объектов в Курске. Такое название оно получило из-за того, что находится рядом с больничным моргом.

У подземки есть два входа и выхода для того случая, если один из них заблокируется. Помимо центрального зала внутри убежища имеются комнаты с санузлами, дизельными генераторами и операционной.