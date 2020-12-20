Малькевич призвал восстановить памятник Дзержинскому ради исторической справедливости

Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому нужно восстановить в следующем году, чтобы вернуть историческую справедливость. Об этом в комментарии ФАН заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Александр Малькевич.

Малькевич отметил, что сегодня как раз таки очень подходящая дата, чтобы начать дискуссию по этому вопросу — 20 декабря отмечается День работника органов безопасности.

«В следующем году исполняется 30 лет, как был снесен памятник Дзержинскому. Причем все сходятся во мнении, что он был снесен, как говорится, без суда и следствия — в худших традициях Украины или американских протестов, когда государство фактически капитулирует перед натиском агрессивной толпы», — высказал он свое мнение.

Эксперт отметил, что первым, кто обратил на это очень серьезное внимание, стал Фонд защиты национальных ценностей. Инициатива нашла поддержку в широких кругах.

«Нас поддержали офицеры России, ряд ветеранских организаций, известные общественные деятели и деятели культуры, партия КПРФ и многие другие. Я думаю, еще многие люди к этому подключатся, ведь не может быть такого, что мы уже 30 лет не обращаем внимания на произошедшее тогда варварство», — сказал журналист.

Малькевич считает, что в этом направлении есть некоторые проблемы. Эксперт искренне недоумевает, почему одним ставят тысячи памятников по всей стране, а другим не могут воздвигнуть даже один.

«У нас наблюдаются перекосы. Например, ставятся повсеместно памятники Николаю II, и это справедливо. Также в Петербурге демонтировали доску на доме, где жил Колчак еще до революции. Я, например, не до конца понимаю, зачем памятник Ленину в каждом городе, а иногда их несколько. В чем проблема с Дзержинским? Дзержинский столько всего сделал для восстановления хозяйства на железных дорогах, борьбы с беспризорностью. Он — организатор российских органов безопасности. До сих пор это одна из самых эффективных спецслужб в мире, а в течение десятилетий, наверное, была самой эффективной. Этот человек заложил фундамент в строительство безопасности нашей страны. Заслуги человека неоспоримы. Я считаю, это разумное решение, уважительное к нашей истории», — объяснил эксперт.

Также глава ФЗНЦ выразил мнение о срочности восстановления памятника революционеру. Малькевич отметил, монумент необходимо установить на том же самом месте в парке «Музеон», где он стоял раньше, так как там до сих пор еще ничего не построено.

«Восстанавливать, я думаю, нужно в следующем году, чтобы закрыть этот 30-летний период «безвластия». 20 июля 1926 года Дзержинский умер, в следующем году будет 95 лет со дня его смерти, можно приурочить к этому. Это будет справедливо. Тем более памятник находится в целости и сохранности, то есть там не нужно ничего делать заново», — сказал он.

Малькевич заявил, что сейчас важно «исправить ошибки прошлого, навести порядок и восстановить историческую справедливость.

«Почему памятник снесли — сложный вопрос. На тот момент власть была выпущена из рук. Сейчас нужно все исправить. Мы же не Украина. Все должно быть по закону», — подытожил Александр Александрович.

Ранее Александр Малькевич сообщал о том, что не так давно к нему обратились неравнодушные граждане с просьбой разобраться с незаконным перемещением памятника создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади Москвы, которое произошло 23 августа 1991 года. При этом он отмечал, что в соцсетях действуют группы сторонников его восстановления, а Госдума еще в 1998 году призвала мэрию Москвы заново воздвигнуть памятник политическому деятелю на Лубянке.