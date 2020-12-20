ЛНР итоги 14-19 декабря: спорная вакцинация в Киеве, укрепление отношений с РФ

Луганск передал Киеву тело украинского силовика, в ЛНР почтили память погибших в Донбассе журналистов, глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о планируемом сотрудничестве с Россией в 2021 году. Эти и другие события в дайджесте новостей за неделю.

Гуманитарный конвой МЧС РФ с медпомощью прибыл в Луганск

На текущей неделе в ЛНР прибыл 101-й гуманитарный конвой МЧС РФ. Автомобильная колонна доставила в Луганск около 24 тонн медицинского оборудования и медикаментов. Во время следования конвоя внештатных ситуаций не произошло.

2020 год — худший в работе гумподгруппы по Донбассу

Во вторник и среду в режиме видеоконференций прошли последние в этом году заседания подгрупп по Донбассу. Представитель Луганской Народной Республики Ольга Кобцева заявила, что уходящий год был худшим в работе данной подгруппы.

«Сегодня закончилось последнее заседание в этом году гуманитарной группы. К сожалению, подводя итоги работы группы за год, можно сказать — [это] печальный год. По вине Украины мы в этом году не выполнили обязательства парижского саммита: пункты пропуска не открыты, людей не освободили, работа по лицам, без вести пропавшим, тоже фактически была сведена на нет. Увы, факт остается фактом: 2020-й уходящий год — самый худший год работы в минских переговорах, худший из-за Украины», — заявила Кобцева.

ЛНР продолжит курс на укрепление отношений с РФ

Курс на укрепление отношений с Российской Федерацией будет продолжен в 2021 году, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что основная задача властей республики на следующий год — обеспечение достойной и безопасной жизни.

«Мы в наступающем году продолжим курс на укрепление нашей экономической, государственной, культурной и духовной самостоятельности, а также продолжим курс на укрепление наших отношений с Российской Федерацией», — рассказал Пасечник в проекте «Глава о важном».

Народная милиция ЛНР задержала украинского силовика

Представители Народной милиции ЛНР у линии соприкосновения задержали украинского силовика, который, по данным ведомства, в неадекватном состоянии зашел на территорию республики. Позже мужчина скончался от остановки сердца в результате интоксикации. Тело военнослужащего передано представителям Киева.

«Тело было передано представителям Вооруженных сил Украины по акту приема-передачи. Претензий со стороны Украины не было», — заявил председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины.

В ЛНР предостерегли жителей республики от вакцинирования в Киеве

На текущей неделе в Киеве заявили, что украинцы, проживающие на неподконтрольной Киеву части Донбасса, будут включены в план вакцинации от COVID-19. Представитель ЛНР в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева призвала жителей региона задуматься о последствиях. Она подчеркнула, что, если человек столкнется с осложнениями после процедуры, местным врачам будет сложно оказать помощь из-за отсутствия данных о вакцине.

В Луганске почтили память журналистов, погибших в Донбассе

Память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, почтили в ЛНР. Представители власти, общественники, работники СМИ и другие жители республики возложили цветы к памятному знаку на месте гибели сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина у поселка Металлист и в центре Луганска у памятника погибшим журналистам.

Представители Луганска и Донецка также провели совместный видеомост, во время которого поделились воспоминаниями о погибших и обсудили роль СМИ в современных военных конфликтах.