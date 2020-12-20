Топ-5 ярких ролей Елизаветы Боярской

20 декабря российская актриса театра и кино Елизавета Боярская отмечает юбилей — 35 лет. Будущая артистка в детстве мечтала стать журналистом, но будучи уже студенткой факультета журналистики на направлении «пиар», поняла, что ее душа рвется на сцену. Несмотря на уговоры родителей, Боярская решила идти по их стопам и поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). Карьера сложилась успешно — в 2018 году Елизавета получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Актриса приняла участие в съемке более 60 фильмов. Самые яркие и успешные роли Елизаветы Боярской — в материале ФАН.

«Адмиралъ»

Один из первых больших кинопроектов с участием Елизаветы Боярской – историко-художественный фильм Андрея Кравчука «Адмиралъ». В картине о жизни боевого офицера военно-морского флота (Константин Хабенский), впоследствии лидера Белого движения Александра Колчака, Елизавета сыграла возлюбленную главного героя. Персонажу Боярской Анне Тимиревой принадлежит знаменитая фраза: «Арестуйте и меня. Я не могу без него жить». Кинороман основан на реальных событиях и кропотливо снимался на протяжении четырех лет, благодаря чему успешно завоевал любовь зрителей.

«Ирония судьбы. Продолжение»

Сиквел или ремейк классики новогоднего российского кино «Ирония судьбы, или С легким паром» хоть и стал спорно-резонансным фильмом по оценкам зрителей, но все же принес Елизавете Боярской признание и популярность. В фильме Тимура Бекмамбетова актриса сыграла взрослую дочь Надежды из первого фильма. Партнером по площадке и возлюбленным по сценарию стал Сергей Безруков. Повторяя сюжет первой «Иронии судьбы», Надя влюбляется в неожиданного гостя Костю (Константин Хабенский), случайно оказавшегося в квартире с таким же адресом. Также на одной площадке с Боярской сыграли актеры Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев.

«Пять невест»

В комедии Карена Оганесяна актрисе Боярской досталась одна из главных ролей. Елизавета сыграла Зою Скворцову, грубоватую девушку-водителя. Легкий юмористический фильм получил положительные оценки зрителей и критиков, а Боярская попробовала себя в другом амплуа. В отличие от предыдущих картин, где Елизавета играла скромных и романтичных девушек, в «Пяти невестах» ей досталась дерзкая и слегка хулиганская роль. В фильме также снимались бывший возлюбленный Боярской — Даниила Козловский, Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Пегова.

«Статус: Свободен»

Комедийная мелодрама Павла Руминова вновь свела на одной площадке экс-возлюбленных Елизавету Боярскую и Даниилу Козловского и дала повод для слухов о романе между актерами. По сюжету фильма главные герои друг для друга тоже «бывшие», персонаж Козловского так и не смог вернуть возлюбленную и разрушить ее новые отношения, с чем в конце фильма смирился, поменяв статус в социальных сетях на «свободен». Картина собрала в прокате более двух миллионов долларов и, несмотря на шквал критики по поводу сценария, получила одобрительные оценки актерской игры исполнителей главных ролей.

«Анна Каренина. История Вронского»

Полнометражный художественный фильм режиссера Карена Шахназарова — это экранизация одноименного романа Льва Толстого, публицистической повести «На японской войне» и цикла «Рассказы о японской войне» Викентия Вересаева. Боярская сыграла в нем главную роль. За «Анну Каренину» актриса получила кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении».

Несмотря на положительный успех в кино и постоянные приглашения на съемки, в последние годы актриса отдает предпочтение театральной сцене. Напомним, Елизавета Боярская с 2006 года играет в малом драматическом театре (Театр Европы).

Ранее Боярская рассказала у себя в блоге об эмоциях от трижды перенесенной в МДТ из-за коронавируса премьеры спектакля «Братья Карамазовы». Премьера спектакля состоялась 16–17 ноября, его подготовка длилась четыре долгих года. Артистка отметила, что ей сложно подобрать слова, но «усталость и счастье» чувствуются определенно.