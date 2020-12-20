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Топ-5 ярких ролей Елизаветы Боярской

Топ-5 ярких ролей Елизаветы Боярской

20 декабря российская актриса театра и кино Елизавета Боярская отмечает юбилей — 35 лет. Будущая артистка в детстве мечтала стать журналистом, но будучи уже студенткой факультета журналистики на направлении «пиар», поняла, что ее душа рвется на сцену. Несмотря на уговоры родителей, Боярская решила идти по их стопам и поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). Карьера сложилась успешно — в 2018 году Елизавета получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Актриса приняла участие в съемке более 60 фильмов. Самые яркие и успешные роли Елизаветы Боярской — в материале ФАН.

«Адмиралъ»

Один из первых больших кинопроектов с участием Елизаветы Боярской – историко-художественный фильм Андрея Кравчука «Адмиралъ». В картине о жизни боевого офицера военно-морского флота (Константин Хабенский), впоследствии лидера Белого движения Александра Колчака, Елизавета сыграла возлюбленную главного героя. Персонажу Боярской Анне Тимиревой принадлежит знаменитая фраза: «Арестуйте и меня. Я не могу без него жить». Кинороман основан на реальных событиях и кропотливо снимался на протяжении четырех лет, благодаря чему успешно завоевал любовь зрителей.

Топ-5 ярких ролей Елизаветы Боярской

 

«Ирония судьбы. Продолжение»

Сиквел или ремейк классики новогоднего российского кино «Ирония судьбы, или С легким паром» хоть и стал спорно-резонансным фильмом по оценкам зрителей, но все же принес Елизавете Боярской признание и популярность. В фильме Тимура Бекмамбетова актриса сыграла взрослую дочь Надежды из первого фильма. Партнером по площадке и возлюбленным по сценарию стал Сергей Безруков. Повторяя сюжет первой «Иронии судьбы», Надя влюбляется в неожиданного гостя Костю (Константин Хабенский), случайно оказавшегося в квартире с таким же адресом. Также на одной площадке с Боярской сыграли актеры Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев.

Топ-5 ярких ролей Елизаветы Боярской

«Пять невест»

В комедии Карена Оганесяна актрисе Боярской досталась одна из главных ролей. Елизавета сыграла Зою Скворцову, грубоватую девушку-водителя. Легкий юмористический фильм получил положительные оценки зрителей и критиков, а Боярская попробовала себя в другом амплуа. В отличие от предыдущих картин, где Елизавета играла скромных и романтичных девушек, в «Пяти невестах» ей досталась дерзкая и слегка хулиганская роль. В фильме также снимались бывший возлюбленный Боярской — Даниила Козловский, Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Пегова.

Топ-5 ярких ролей Елизаветы Боярской

«Статус: Свободен»

Комедийная мелодрама Павла Руминова вновь свела на одной площадке экс-возлюбленных Елизавету Боярскую и Даниилу Козловского и дала повод для слухов о романе между актерами. По сюжету фильма главные герои друг для друга тоже «бывшие», персонаж Козловского так и не смог вернуть возлюбленную и разрушить ее новые отношения, с чем в конце фильма смирился, поменяв статус в социальных сетях на «свободен». Картина собрала в прокате более двух миллионов долларов и, несмотря на шквал критики по поводу сценария, получила одобрительные оценки актерской игры исполнителей главных ролей.

Топ-5 ярких ролей Елизаветы Боярской

«Анна Каренина. История Вронского»

Полнометражный художественный фильм режиссера Карена Шахназарова — это экранизация одноименного романа Льва Толстого, публицистической повести «На японской войне» и цикла «Рассказы о японской войне» Викентия Вересаева. Боярская сыграла в нем главную роль. За «Анну Каренину» актриса получила кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении».

Елизавета Боярская в фильме «Анна Каренина. История Вронского»

Несмотря на положительный успех в кино и постоянные приглашения на съемки, в последние годы актриса отдает предпочтение театральной сцене. Напомним, Елизавета Боярская с 2006 года играет в малом драматическом театре (Театр Европы).

Ранее Боярская рассказала у себя в блоге об эмоциях от трижды перенесенной в МДТ из-за коронавируса премьеры спектакля «Братья Карамазовы». Премьера спектакля состоялась 16–17 ноября, его подготовка длилась четыре долгих года. Артистка отметила, что ей сложно подобрать слова, но «усталость и счастье» чувствуются определенно.

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