Токио, 20 декабря. Курильский вопрос исчезнет из двусторонних отношений Москвы и Токио в следующем году. Об этом сообщил японский специалист по РФ, политолог Ицуро Накамура.

По словам эксперта, принятые в Российской Федерации поправки к Конституции РФ не позволяют Кремлю вести переговоры о пересмотре принадлежности Южных Курил. Одобренные конституционные изменения предполагают запрет на отчуждение государственной территории.

Японский политолог подчеркнул, что в 2021 году российская и японская стороны перестанут обсуждать вопрос о Курилах. Государства смогут улучшить отношения, если Токио начнет закупать у Москвы вакцину против коронавируса нового типа.

«Японо-российские отношения в будущем году покончат с проблемой северных территорий, но благодаря Олимпиаде и вакцине, возможно, смогут совершить рывок в новую эпоху», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что специалисты издания Sina объяснили, почему японская сторона не сможет силой отобрать Курильские острова у Российской Федерации.