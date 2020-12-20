Вашингтон, 20 декабря. США намеревались заявить, что Россия якобы причастна к хакерской атаке на компьютерные системы федерального правительства. В последний момент Белый дом отказался от этой идеи.

Распоряжение не публиковать заявление поступило от вышестоящего руководства. Что именно послужило причиной для пересмотра позиции, не сообщается. По словам одного из представителей американского правительства, это была худшая хакерская атака в истории Штатов.

Недавно Федеральное агентство новостей цитировало действующего президента США Дональда Трампа, который заявил, что СМИ преувеличили масштабы покушения. Он жестко ответил на публикации, которые сообщали о причастности России к атаке. Политик предположил, что за ней может стоять Китай.