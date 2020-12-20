Малый и средний бизнесы в России получат господдержку

Москва, 20 декабря. Сведения о малых и средних предприятиях, самозанятых, которые воспользовались государственной поддержкой, будут внесены в новый единый реестр Федеральной налоговой службы (ФНС).

До этого момента организации, оказывающие поддержку развитию бизнеса в России, вели собственные реестры. Однако с 20 декабря на официальном сайте ФНС станет доступен единый список rmsp-pp.nalog.ru.

Никаких дополнительных издержек и требований для бизнеса, как отмечают организаторы, это не создаст. Для налоговой службы и Минэкономразвития реестр будет аналитическим инструментом, позволяющим выяснить, какие меры поддержки наиболее популярны, в каких регионах их больше или меньше.

Ранее власти России заявили о дополнительной поддержке самозанятых. По словам российского президента Владимира Путина, власти страны уже выделили около одного триллиона рублей на помощь предпринимателям.