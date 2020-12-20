Рыбная диета довела Викторию Бекхэм до отравления ртутью

Лондон, 20 декабря. Медики обнаружили повышенное содержание ртути в организме дизайнера Виктории Бекхэм. Уже много лет супруга известного футболиста питается исключительно рыбой и овощами.

Рыбная диета позволяет насыщать организм белком без вреда для фигуры. Витамины и другие полезные вещества Бекхэм получает из овощей. Однако злоупотребление рыбой часто приводит к повышению уровня ртути в организме.

Впервые о своем недуге дизайнер узнала еще в прошлом году от медиков немецкой клиники Lanserhof. Врачи очистили организм Бекхэм от токсинов и промыли ей печень. Однако даже после этого звезда не отказалась от рыбы.

Сейчас 46-летняя Бекхэм ест меньше рыбы-меч и тунца, заменив их лососем. Источники из окружения звезды утверждают, что в настоящее время звезда чувствует себя отлично.

С аналогичной проблемой сталкивался 46-летний певец Робби Уильямс, который тоже продолжительное время питался рыбой. Супруга артиста заставила мужа сдать анализы, результаты которых оказались неутешительными.

«Я ел рыбу дважды в день, и у меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор», — заявлял Уильямс.

После этого артист начал есть растительную пищу. Медики объяснили, что частое употребление тунца, осьминогов и кальмаров может вызвать развитие рака кожи и проблемы с легкими.

Виктория Бекхэм всегда отличалась сильной худобой, которую многие воспринимают за болезненный вид. С подобными обвинениями ранее столкнулась российская певица Полина Гагарина. Артистка опубликовала фотографию в купальнике и вызвала множество споров о своей фигуре. Обеспокоенные фанаты призвали Гагарину набрать несколько килограммов веса.