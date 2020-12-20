Роскачество объяснило пользу выключения ноутбука

Москва, 20 декабря. «Режим сна» негативно сказывается на работе лэптопа, заявил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Несмотря на то, что оставлять ноутбук в «сонном» режиме удобно: не нужно заново открывать необходимые документы, вкладки, перезапускать приложения и так далее, с технической точки зрения рекомендуется делать перезапуск или выключение ноутбука хотя бы раз в сутки. Поскольку он, как и другая техника, имеет своей предел ресурсов, объяснил Бодров.

По словам специалиста, «режим сна» отрицательно сказывается на работе SSD-накопителя, и при неправильной эксплуатации он изнашивается быстрее. Кроме того, на диске HDD без перезагрузки скапливается множество файлов, которые тормозят работу системы.

Недавно Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов осени. Специалисты оценивали гаджеты по нескольким критериям: качество видео- и фотосъемки, звука, емкости аккумулятора и безопасности.