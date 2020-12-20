США хотят купить спортивный инвентарь для полицейской академии на Украине

Вашингтон, 20 декабря. Американский Госдепартамент заявил о желании помочь украинской академии полиции тренажерами, экипировкой и прочим спортинвентарем.

В полный список, по сообщениям СМИ, входят более 180 различных наименований. Среди них такие виды спортивных принадлежностей, как кроссфит-платформа, гантели, тренажеры, гимнастические кольца.

В ведомстве подчеркнули, что все оборудование должно быть обязательно новым. Источник в Госдепе подтвердили, что все товары будут поставляться в заводской упаковке. Следить за исполнением инициативы будет Бюро Госдепа США по деятельности органов правопорядка и борье с незаконным оборотом наркотических средств на территории Украины, передает RT.

Ранее стало известно, что палата представителей США планирует выделить Украине 250 млн долларов. Выделенные средства пойдут на военные нужды.