Аналитик спрогнозировал курс рубля на первых торгах в 2021 году

Москва, 20 декабря. Курс доллара составит не больше 74,7 рубля, а евро не превысит 90,8 рубля. Такой прогноз на первый день торгов Московской биржи в 2021 году сделал аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Торги на Мосбирже стартуют 4 января. Сейчас инвесторы пребывают в позитивном настроении из-за предстоящей вакцинации от COVID-19 в мире. Еще одним положительным моментом станет принятие Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на 900 млрд долларов, пояснил аналитик в беседе с «Российской газетой».

Влияние на рубль окажет решение Центробанка РФ о сохранении ключевой ставки в размере 4,25%. В регуляторе объяснили, что это связано с ожидаемым ускорением инфляции.

Аналитик прогнозирует, что инфляция составит 5% в первом квартале 2021 года. Это может натолкнуть инвесторов на мысль о будущем снижении доходности вложений в рублевые активы. Из-за этого в начале 2021 года российский рубль будет торговаться в рамках 72,5–74,7 рубля за доллар и 88,3–90,8 рубля за евро.

Эксперт Александр Бахтин ранее рассказал о возможном курсе валют на конец декабря 2020 года. Он считает, что курс доллара на конец года составит 72,5-74,5 рубля, а курс евро будет колебаться в районе 88-90 рублей.