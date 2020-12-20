Аналитик назвал простой способ переноса старых чатов WhatsApp в новый смартфон

Москва, 20 декабря. Ежедневная активация данных в настройках старого смартфона позволит восстановить свои чаты в WhatsApp на новом устройстве, заявил директор аналитического агентства Денис Кусков.

Эксперт рассказал, что включение этой функции позволит перенести в облако все данные чатов программы, в том числе различный контент и фотографии. После активации WhatsApp на новом устройстве, пользователю поступит запрос на авторизацию телефонного номера, к которому привязан аккаунт. Это обеспечит перенос всех данных приложения со старого смартфона, передает "Прайм".

По словам аналитика, весь процесс займет не более пяти минут, в зависимости от объема имеющейся информации. При этом, как правило, никаких проблем возникнуть не должно.

Недавно стало известно, что разработчики WhatsApp добавили новую функцию в приложение. С помощью нее пользователь сможет не потерять все важные сообщения.