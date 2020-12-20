Пеле восхитился игрой Месси в составе «Барселоны»

Москва, 20 декабря. Легендарный бразильский нападающий Пеле поздравил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с 643-м голом в составе испанского клуба.

Соответствующее сообщение трехкратный чемпион мира по футболу опубликовал на своей странице в Instagram. Он признался, что наслаждается игрой аргентинского футболиста и добавил, что у Месси складывается прекрасная карьера в «Барселоне». Он особенно ценит тот факт, что форвард всю карьеру провел в одном клубе.

«Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже», — сказал Пеле.

Ранее Лионель Месси забил 643-й гол в составе «сине-гранатовых». Это произошло в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии». Таким образом, он повторил рекорд Пеле по количеству забитых мячей за один клуб.