AP: США переплатили миллиарды долларов за средства индивидуальной защиты

Вашингтон, 20 декабря. Согласно государственному отчету, подсчет которого провело Associated Press, Соединенные Штаты потратили более 7 миллиардов на закупки СИЗ во время пандемии.

Пока многие медицинские организации оказались на грани закрытия или вовсе обанкротились в пандемию COVID-19, 20 крупнейших поставщиков средств индивидуальной защиты в США выручили огромную прибыль. Обогатиться компаниям удалось путем поднятия ценника на маски и перчатки.

Так, до пандемии одноразовая маска стоила в среднем 50 центов, однако уже весной многие штаты платили за нее около 3 долларов. Некоторые власти, чтобы получить маски быстрее всех, отдавали по 10 долларов за штуку. Власти Луизианы заплатили рекордные 57 450 долларов за 5000 масок — по 11,49 доллара за единицу. Средняя цена на перчатки выросла примерно в четыре раза.

Associated Press выяснило, что некоторые маски не соответствовали стандартам, в отчете даже были найдены маски для сварки и рисования.

ФАН ранее сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции серьезно ударила по экономике США. Из-за увеличения числа инфицированных и госпитализированных власти вынуждены вводить ограничительные меры, которые губительно влияют как на частный бизнес, так и на всю экономику Соединенных Штатов.