Критик Соседов ответил на обвинения в «засуживании» артистов

Москва, 20 декабря. Зрители телевизионного шоу «Суперстар» обвинили музыкального критика Сергея Соседова в предвзятом отношении к артистам.

Соседов часто критикует известных звезд и ставит под сомнение их актуальность. Обычно его недовольство связано с творчеством артистов, исполняющих хиты 1990–2000-х годов. Критик возмущен нежеланием звезд с достоинством покидать шоу-бизнес.

Недавно Соседов вступил в конфликт с певицей Лолитой Милявской. Она назвала критика «столетней бабкой», которая не разбирается в тенденциях музыки. В ответ Соседов заявил, что просто говорит правду об артистах и их творчестве.

«Должен же им кто-нибудь сказать правду, как они поют, что они поют», — ответил он.

Соседов считает, что многим отечественным звездам давно пора уйти со сцены. По словам критика, они цепляются за давно ушедшую популярность и не хотят уступать место молодым артистам.

«Они все почему-то уверены, что все им должны. Что они такого сделали для искусства? Фактически — ничего», — уверен Соседов.

В одном из выпусков шоу Соседов разгромил номер бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой. Певица вышла на сцену с кавером на песню Credo российской певицы Zivert. Многие члены жюри высоко оценили артистизм Волковой, однако Соседова выступление не впечатлило.

Под критику Соседова попадала и певица Наталья Ветлицкая, которая недавно объявила о возвращении на сцену. Журналист оценил одно из последних выступлений артистки, назвав его «провинциальным». Он обратил внимание, что Ветлицкая вышла на сцену с «ужасной» фонограммой.