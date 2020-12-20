Церемонии открытия новогодних елок прошли в пяти городах ЛНР

Луганск, 20 декабря. Луганская Народная Республика (ЛНР) готовится к празднованию Нового года. В нескольких городах прошли торжественные церемонии открытия главных елок.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей Алчевска с наступающим Новым годом. Праздник прошел возле городской елки на площади Советской. В Брянке решили не срубать ель и украсили живое дерево в парке. В честь этого события перед горожанами выступил глава администрации Николай Моргунов и местные артисты.

Открытие елки в Кировске прошло на площади Ленина. Участниками церемонии стали глава городской администрации Геннадий Карцев и депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий.

«Уважаемые кировчане, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю, чтобы в новом году с вами произошло то чудо, о котором вы мечтаете, и пусть 2021 год откроет для всех новые горизонты», — поздравил Белецкий горожан.

В Лутугино огни на елке зажгли Дед Мороз и Снегурочка. А в Перевальске провели выставку декоративно-прикладного искусства и концерт воспитанников детской школы искусств.

В донецком Дебальцево ранее закончились работы по восстановлению спортивного комплекса «Локомотив». Он пострадал в результате обстрелов, а теперь вновь открылся на жителей города.