ВОЗ следит за распространением нового штамма коронавируса в Великобритании

Женева, 20 декабря. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сотрудничает с Лондоном по вопросу нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании на прошлой неделе.

Особенность найденного штамма заключается в быстром распространении. Вирусом заразились уже около тысячи человек.

ВОЗ и британские власти обмениваются информацией по поводу изучения вируса. Все результаты исследований будут озвучены по мере поступления данных, говорится на странице ВОЗ в Twitter.

«Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», — сказано в сообщении.

Главврач Англии Крис Уитти ранее заявил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее своего предшественника. Вместе с этим он может быть на 70% заразнее обычного COVID-19.