Сильный снег и гололедица ожидаются в Алтайском крае 20 декабря

Горно-Алтайск, 20 декабря. Ухудшение погодных условий прогнозируется в Алтайском крае днем 20 декабря. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Алтая предупредили о сильном снеге и усилении ветра до 14–19 метров в секунду. На дорогах может наблюдаться гололедица и снежные заносы. Пешеходов и автовладельцев просят быть внимательнее в момент нахождения на улице.

Во время осадков видимость становится меньше, в связи с чем водителям рекомендуется снизить скорость движения. Важно соблюдать дистанцию между автомобилями во избежание ДТП. При возможности лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

Желтый уровень погодной опасности ранее был объявлен в Москве и области. В регионе наблюдался сильный снег и гололедица на дорогах.