Штаб ООС: новые случаи наркомании и дезертирства выявлены в рядах ВСУ

Луганск, 20 декабря. Комиссия оперативно-тактической группы (ОТГ) «Север» отчиталась о восьми новых случаях дезертирства в 14-й бригаде ВСУ и одном летальном случае от отравления наркотиками.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что по результатам инцидента на место прибыли сотрудники штаба ОТГ и СБУ для проведения комплексной проверки.

На данный момент известно, что военнослужащий ВСУ, погибший от отравления наркотическими веществами, дезертировал из части. Он перешел линию разграничения с ЛНР.

В ходе проверки выяснилось, что содержание наркотических веществ в крови обнаружено у 63 солдат и офицеров 14-й бригады ВСУ. Вместе с этим оказалось, что в изъятых телефонах военнослужащих были обнаружены сообщения о покупке запрещенных веществ через Telegram-каналы.

Ранее стало известно, что ВСУ набирают в свои ряды уголовников. Таким образом армия Украины пытается восполнить недостаток военных кадров.