Вашингтон, 20 декабря. Кори Буш стала первой представительницей движения Black Lives Matter, которая заняла место во влиятельном Судебном комитете Палаты представителей США.

Женщина планирует отстаивать права темнокожих, добиваться справедливости для сообществ, «подтверждать их достоинство и гуманность». Буш начала свою избирательную кампанию после трагедии с Майклом Брауном, которого застрелили полицейские в 2014 году. Активистка возглавила протестные движения в штате Миссури, передает Fox News.

«Это сила, которая исходит из боли, вызванной тем, что я пережила сексуальное насилие и насилие в семье, что меня не взяли в дом, растоптали полицейские и заставили жить от зарплаты до зарплаты», — заявила Буш.

Другое назначение недавно получил открытый гей и бывший офицер военно-морской разведки США Пит Буттиджич, он стал министром транспорта. К власти в США все чаще прорываются гомосексуалы, BLM-щики, социалисты и феминистки, замечают эксперты.

Авторитетный юрист Лин Вуд ранее выступил за введение в США военного положения для честного и открытого подведения итогов президентских выборов. Американцы разочаровались в избирательной системе из-за многочисленных фальсификаций и нарушений.