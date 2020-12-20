Новый памятник Аленка напугал жителей Воронежской области

Воронеж, 20 декабря. Интернет-пользователи раскритиковали новую скульптуру Аленка в Нововоронеже, назвав ее «памятником русской смерти».

Фотографии и видео с открытия памятника были опубликованы в социальных сетях. Мероприятие состоялось 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит Нововоронеж. Скульптура Аленка была посвящена его основательнице.

Пожелавшие остаться неизвестными авторы хотели, чтобы памятник стал местом для встреч и загадывания желаний. Однако горожане и пользователи Сети пришли в ужас от нового арт-объекта и потребовали его демонтировать. Местные жители признаются, что теперь боятся гулять в парке даже в дневное время суток. Памятник уже окрестили символом уходящего года, который запомнился многими печальными событиями.

Ранее российский писатель Эдуард Багиров жестко ответил на неудачную реставрацию кладбищенского памятника Высоцкому. Наследник великого барда решил заменить голову скульптуре, что вызвало широкий общественный резонанс.