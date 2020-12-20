Онищенко предложил способы встретить Новый год во время пандемии

Москва, 20 декабря. Пандемия коронавируса позволяет отметить новогодние праздники в кругу семьи. Такое мнение высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Депутат считает неправильным закрывать рестораны на время праздников. Их можно открыть для посетителей, которые уже имеют антитела или прошли вакцинацию от COVID-19. Это не только порадует некоторых россиян, но и станет поддержкой для ресторанного бизнеса.

Однако есть более безопасный способ поддержать рестораторов, добавил Онищенко. Люди, которые не хотят готовить блюда для новогоднего стола, могут заказать готовую еду из кафе.

В качестве развлечений можно отправиться на каток. Однако количество посетителей нужно сделать ограниченным, чтобы исключить нарушения социальной дистанции.

Депутат Онищенко ранее выступил против затяжных новогодних праздников. Он считает, что выходные полезнее перенести на май, чтобы люди могли провести время с пользой на дачах.