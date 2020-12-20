Елочные базары начнут работу 20 декабря во всех районах Москвы

Москва, 20 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии 206 елочных базаров по всей столице. Горожане смогут приобрести главный новогодний атрибут и на рынке, и онлайн.

В ассортименте елочных базаров представлены как отечественные деревья из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, так и импортные из Дании. Помимо этого будут продавать пихту, сосну, лапник и саженцы хвойных деревьев для дачного участка, сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

Средняя стоимость отечественной елки будет составлять от 700 до 900 рублей за метр, импортные обойдутся дороже. Цена дерева из Дании составит от 2,5 тысячи рублей за метр.

Недавно дизайнер Ольга Полторанина дала пять советов по украшению праздничной ели и дома к Новому году и рассказала о разнообразии стилей декорирования.