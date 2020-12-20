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Украинские военные установили более 50 мин у линии соприкосновения с ДНР

Украинские военные установили более 50 мин на территории Донецкой области

Донецк, 20 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили минировать участок поселка Зайцево у линии соприкосновения, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Один из жителей поселка проинформировал силы народного ополчения Донецкой Народной Республики о том, что украинские военнослужащие из 35 бригады дополнительно установили еще 50 противотанковых мин ТМ-62 на участке вблизи жилых кварталов. Эдуард Басурин предупредил жителей близлежащих районов об опасности и призвал соблюдать предельную осторожность и внимательность.

Недавно украинские войска значительно увеличили интенсивность обстрелов территории ДНР. Заседания контактной группы не дали результатов.

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