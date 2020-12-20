Николай Басков смутил подписчиков фразой о семейном положении Королевой

, 20 декабря. Российский певец Николай Басков в компании коллег Александра Реввы и Наташи Королевой записал видеоролик, в котором проговорился и назвал последнюю «разведенкой».

Исполнитель «Шарманки» на закулисье одного из телешоу проговорился о возможных изменениях в личной жизни Наташи Королевой. Видеоролик с неосторожной фразой он опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта.

Пока звезды ждали начала мероприятия, певец записал видеоролик с короткой фразой.

«Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка», — сказал Басков.

После этой фразы Королева ударила его по руке. Басков попытался сгладить неловкую ситуацию с помощью Реввы, но тот подумал, что певец делает фотографию, а не записывает видео.

Неравнодушные подписчики сразу же отреагировали на фразу Баскова. Их интересовало, действительно ли Королева стала «разведенкой», подала ли она на развод с супругом Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. От комментариев звезды отечественной эстрады отказались.

Слухи о разводе знаменитой пары появились на фоне секс-скандала, в центре которого оказался Тарзан. Оказалось, что стриптизер изменил своей жене с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. Мужчина не стал отрицать факт измены, однако всю ответственность за интрижку переложил на любовницу. После разгоревшейся шумихи, Королева покинула Москву и уехала в Танзанию, чтобы познакомиться с местными жителями и «перезагрузиться». Позже исполнительница хита «Маленькая страна» заявила, что в ее семье все налаживается, и она боится спугнуть счастье. В следующем году Тарзан и Королева отметят 20 лет со дня знакомства.