Пострадавший от обстрелов спорткомплекс вновь открыли в Дебальцево

Дебальцево, 20 декабря. Спортивный комплекс «Локомотив» в Дебальцево восстановили и вновь открыли для горожан. Здание пострадало во время обстрелов в 2014–15 годах.

Рабочие поставили новые стекла, отремонтировали крышу и восстановили внутренние помещения. Спорткомплекс оборудовали новыми системами отопления и вентиляции, электросистемой и освещением. Сейчас «Локомотив» полностью готов для занятий детей, заявил министр спорта Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков.

«Проделана огромная работа и, я уверен, что в скором времени спортивный комплекс заработает на полную мощность с окончанием ремонта плавательного бассейна», — заявил он.

В спорткомплексе есть несколько залов для игр, занятий боксом и аэробикой, а также тренажерный зал. В ближайшее время рабочие закончат ремонт бассейна.

Несколько дней назад в ДНР закончились работы по восстановлению главной шахты в республике. Она сильно пострадала во время пожара, произошедшего на шахте в августе.