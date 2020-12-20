Врач Демуров назвал наиболее уязвимые к COVID-19 группы людей

Москва, 20 декабря. Люди с хроническими заболеваниями, переизбытком веса, диабетом входят в группу повышенного риска. У этих людей шанс заразиться коронавирусом выше, чем у других.

Однако это не означает, что сама болезнь у вышеперечисленных категорий людей будет протекать в более тяжелой форме. Осложнения могут быть у граждан, имеющих предрасположение к тромбообразованию, заявил сосудистый хирург, врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров.

Врач настоятельно рекомендует не прибегать к самолечению, отказаться от использования препаратов, разжижающих кровь. Их можно использовать только по назначению врача. Демуров подчеркнул, что самостоятельно принятие решений в этом случае может привести к опасным для здоровья последствиям, таким как кровотечение и кровоизлияние.

Ранее ученые сообщили о диагнозе, который увеличивает шанс заражения коронавирусом у детей. По их словам, это «синдром дефицита внимания и гиперактивность».