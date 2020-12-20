Тарзан в костюме Деда Мороза показал грудь и кубики пресса

Москва, 20 декабря. Стриптизер и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко написал новогодний стишок о семье, коронавирусе, сплетнях и профессии. Пост он сопроводил пикантным снимком.

Тарзан опубликовал на своей странице в Instagram заманчивую фотографию, на которой он запечатлен в компании трех накаченных мужчин. Все представители сильного пола одеты в халаты и шапки Деда Мороза. В руках модели держат новогодние подарки, которыми прикрывают свои достоинства. На снимке хорошо видны проработанные мышцы груди и пресса мужчин. Надеть нижнее белье под халаты они не удостоились.

Фотографию Тарзан сопроводил стихотворением собственного сочинения. Он кратко рассказал, что произошло в уходящем году. Начал «поэт» с коронавируса и обвинил власти в отмене концертов, из-за чего люди творческой профессии остались без работы. «Три четверти трупп» он сравнил с «холодным трупом». Глушко также упомянул недавний скандал вокруг его измены и отношений с Королевой. Он осудил СМИ и социальные сети, в которых «гибнет молодежь».

«Но есть и светлые моменты — семья — опора и оплот!!! Предвижу грязные комменты. Надежду лишь она дает!» — написал Глушко.

Тарзан закончил свое стихотворение благодарностью врачам и волонтерам. В конце стриптизер поинтересовался, чего его подписчики ждут в новом году. Пользователи Сети приняли активное участие в обсуждении и поделились своими мечтами.

Фолловеры не забыли упомянуть в комментариях и эффектную фотографию. Фанаты попросили почаще выставлять такие снимки и сделать календарь с серией из таких кадров.

Наташа Королева ранее рассказала, как идет расследование дела о шантаже Тарзана и краже драгоценностей. Одна из аферисток, по ее словам, уже находится в СИЗО.