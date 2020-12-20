Зеленский надеется на помощь США в вопросе «оккупации» украинских территорий

Киев, 20 декабря. Положить конец «оккупации» Крыма и Донбасса могут Соединенные Штаты. Такое заявление сделал лидер Незалежной Владимир Зеленский в интервью New York Times.

Зеленский надеется на то, что после инаугурации нового президента США дела Украины «пойдут в гору». Так, по его словам, Вашингтон якобы способен урегулировать войну в Донбассе и «положить конец оккупации».

В интервью изданию Зеленский поблагодарил действующего президента США Дональда Трампа за ужесточение антироссийских санкций. Однако, глава государства добавил, что Белый дом мог бы сделать и больше. Например, поощрить американские инвестиции в «контролируемые правительством районы вблизи конфликта» в Донбассе.

Кроме того, президент попросил у американских властей помощи в вопросе «возвращения» Крыма. Он заметил, что на данный момент Украина создает «Крымскую платформу» и надеется, что ее поддержат другие страны, а США станут «лидером в деоккупации Крыма».

Киев регулярно озвучивает новые планы по «возвращению» Крымского полуострова в состав Украины. Большая часть из этих идей выглядит глупо и не имеет ничего общего с действительностью. Сам Владимир Зеленский высказывал ряд спорных планов. Например, он уверен, что после развития Херсонской области Крым со стопроцентной вероятностью вернется, оценив «цветущий, сияющий и успешный регион» рядом.