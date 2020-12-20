Мужчина с симптомами COVID-19 умер на глазах пассажиров самолета в США

Вашингтон, 20 декабря. Пассажир начал трястись и сильно потеть во время полета, после чего умер. Трагедия произошла на борту самолета, летевшего из Флориды в Калифорнию.

Воздушное судно совершило срочную посадку в Новом Орлеане из-за плохого самочувствия мужчины. Однако на момент приземления пассажир скончался. Предварительно установлено, что у него остановилось сердце.

Другие пассажиры самолета считают, что мужчина был болен COVID-19. Их возмутило, что после экстренной остановки самолет продолжил свой путь в Лос-Анджелес.

В авиакомпании United Airlines заявили, что в документах мужчина не указал наличие у него коронавируса. Однако перевозчик не исключил, что могла произойти ошибка. Сейчас экипаж самолета отправлен на карантин.

За последние сутки в американских больницах зарегистрировано более 400 тысяч новых случаев коронавируса. Этот показатель стал рекордным для США.