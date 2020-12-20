Президент Чили оштрафовал себя на 3,5 тысячи долларов за прогулку без маски

Сантьяго, 20 декабря. Президент Чили Себастьян Пиньера наказал себя на 3500 долларов из-за селфи на пляже без медицинской маски. Пиньера уже извинился за свою халатность.

Фотография облетела соцсети в начале декабря, сообщает издание Reuters. На снимке президент Чили стоит рядом с неизвестной женщиной, средства индивидуальной защиты отсутствуют на обоих.

Согласно последним данным Минздрава Чили, общее число заболевших COVID-19 достигло отметки 581 135 человек. В стране действует локдаун.

В начале декабря бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 115 евро за то, что его маска была надета неправильно во время празднования годовщины антикоммунистической «бархатной революции» в центре Праги.