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Президент Чили оштрафовал себя на 3,5 тысячи долларов за прогулку без маски

Президент Чили оштрафовал себя на 3,5 тысячи долларов за прогулку без маски

Сантьяго, 20 декабря. Президент Чили Себастьян Пиньера наказал себя на 3500 долларов из-за селфи на пляже без медицинской маски. Пиньера уже извинился за свою халатность.

Фотография облетела соцсети в начале декабря, сообщает издание Reuters. На снимке президент Чили стоит рядом с неизвестной женщиной, средства индивидуальной защиты отсутствуют на обоих.

Согласно последним данным Минздрава Чили, общее число заболевших COVID-19 достигло отметки 581 135 человек. В стране действует локдаун.

В начале декабря бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 115 евро за то, что его маска была надета неправильно во время празднования годовщины антикоммунистической «бархатной революции» в центре Праги.

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